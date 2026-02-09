0
FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso
Tabla de posiciones Liga 1 2026 tras la fecha 2 del Torneo Apertura

Vecinos de Puente Piedra celebraron inauguración de nuevo espacio recreativo en el distrito

En Puente Piedra, las autoridades confirmaron que a partir de ahora los vecinos podrán gozar de un nuevo espacio para actividades deportivas y recreativas.

Daniela Alvarado
Puente Piedra anuncia inauguración de parque en el distrito
FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
El distrito de Puente Piedra continúa en paso firme con la ejecución de diferentes obras que se han ido programando con el paso del tiempo en bienestar de los ciudadanos, por lo cual, esta vez se decidió realizar algunas renovaciones e implementaciones en un espacio que era de los más concurridos.

Municipalidad de Chorrillos cierra Playa Agua Dulce este domingo 15 de febrero.

Playa Agua Dulce en Chorrillos será cerrada este domingo 15 de febrero debido a acumulación de basura

Se trata de la inauguración de un nuevo parque, denominado como 'Los Huertos de Chillón', el cual se planificó con la finalidad de seguir brindando mejores zonas de recreación para toda la comunidad, especialmente destinado a los vecinos de la Asociación de Viv. Huertos de Chillón y comunidades a los alrededores.

La construcción de esta obra ha elevado la expectativas de la población frente a lo que esperan de las autoridades durante su respectiva gestión, pues sigue con la creación de más puntos de encuentro y diversión, tanto para los adultos mayores, como para los más pequeños del hogar.

Municipalidad de Puente Piedra

FOTO: Municipalidad de Puente Piedra

El lugar recién abierto al público, contará con pérgolas, sistema de riego, juegos infantiles, cámaras de seguridad, bancas de concreto y hasta un cargador de celular con panel solar, de acuerdo a lo que mencionan los representantes en la publicación realizada vía redes sociales, junto a imágenes que evidencian la alegría de los vecinos por el proyecto.

"Todo esto ha sido posible gracias al trabajo en conjunto con el equipo municipal y al compromiso de los vecinos mediante el pago puntual de sus tributos.", menciona también el mensaje compartido en la cuenta oficial de Facebook de la comuna distrital.

En las fotografías de la plataforma, se puede visualizar a los niños y jóvenes dando discursos de agradecimiento, además, se muestra cómo las madres de familia acudieron hasta la inauguración con sus carteles a modo de reconocer la labora realizada.

AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

