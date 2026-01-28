- Hoy:
- Partidos de hoy
- Benfica vs Real Madrid
- Barcelona vs Copenhague
- River Plate vs Gimnasia
- Estudiantes vs Boca Juniors
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Tabla de la Champions League
Vecinos de Puente Piedra gozan de nuevo espacio recreativo: obra cuenta con diversas áreas para niños y adultos
La Municipalidad de Puente Piedra inaugura espacio recreativo en beneficio de los vecinos, que podrán disfrutar de juegos, losa, mini gimnasio y más áreas.
Puente Piedra se sigue modernizando y esta vez fue el turno de los vecinos del A.H. Hijos de Lamud, ubicado en la zona norte del distrito. Mediante las plataformas oficiales, se informó respecto a la inauguración de una moderna losa multideportiva, que promoverá el deporte de grandes y chicos.
PUEDES VER: Municipalidad de Lima comparte buena noticia para vecinos: realiza limpieza en principal avenida de la capital
Este espacio abrió sus puertas al público luego de una ceremonia con autoridades de la Municipalidad de Puente Piedra y vecinos, quienes lucían contentos por contar con esta nueva área de esparcimiento, con una infraestructura adecuada y segura, facilitando la práctica de diversos deportes como fútbol, vóley, básquet y otras disciplinas.
Vecinos de Puente Piedra inauguran la moderna losa multideportiva.
Se informó que este nuevo centro recreacional en Puente Piedra cuenta con área de juego, cerco perimétrico de seguridad, iluminación LED, graderías, un mini gimnasio y la implementación de cámaras de videovigilancia, garantizando así un espacio moderno, seguro y plenamente funcional.
Por su parte, la Municipalidad de Puente Piedra precisó a la población lo siguiente: "Nuestro objetivo es impulsar la práctica deportiva, fortalecer la convivencia vecinal y brindar un lugar de encuentro que fomente hábitos saludables y el desarrollo integral de niños, jóvenes y adultos."
Losa multideportiva en el A.H. Hijos de Lamud beneficia a la población.
Es importante destacar que estos espacios recreativos contribuyen a la prevención de la violencia y el ocio negativo, fortaleciendo la convivencia vecinal y mejorando el entorno urbano, ya que se convierten en puntos de encuentro que impulsan el bienestar y la calidad de vida de la población.
Los usuarios en redes sociales no dudaron en comentar sobre esta obra culminada. "Qué buen proyecto", "Ojalá los vecinos cuiden el parque", "Qué bonito se ve", "Queda cerca a mi casa, así que iré con mis hijos", "Por favor, también hagan losa en la zona sur de Puente Piedra", "Se ve lindo el parque":
- 1
Municipalidad de Lima recuperó espacio público en SJL: se construirá moderna obra en beneficio de los vecinos
- 2
Nuevo sueldo docente 2026: revisa los montos oficiales de la escala magisterial para este año
- 3
Metropolitano tendrá nueva ruta hasta Ancón desde esta fecha: ATU confirma horarios y tarifas del servicio
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90