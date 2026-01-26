Municipalidad de Puente Piedra comparte buena noticia a vecinos: se realizará campaña de salud gratuita

La Municipalidad de Puente Piedra compartió una buena noticia en favor de los vecinos del distrito, y es que se realizará una nueva campaña de salud sin costo alguno. Esta iniciativa permitirá que los ciudadanos accedan a diversos servicios con la finalidad de evitar posibles enfermedades y promover el cuidado.

Esta campaña de la Liga Contra el Cáncer se llevará a cabo desde el lunes 26 al viernes 30 de enero, en un horario de 9:00 a. m. hasta las 2:00 p. m., en la Plaza Mayor de Puente Piedra. Si está interesado en participar, le recomendamos que acuda con anticipación para evitar las largas colas que se puedan formar.

Vecinos de Puente Piedra podrán acceder a una campaña de salud gratuita.

Por otro lado, los servicios que se ofrecen son: examen de papanicolaou, prueba IVAA (Inspección Visual con Ácido Acético), examen clínico de mamas, examen clínico de ganglios y tiroides (edad: 18 a 60 años), despistaje cáncer de próstata (edad: 50 a 75 años) y despistaje de VPH (edad: 30 a 49 años).

Para que los vecinos y vecinas de Puente Piedra se realicen estos exámenes médicos, es importante que tengan en cuenta determinados requisitos:

Deben pasar mínino 7 días desde su ultima regla

No usar cremas, ni óvulos vaginales 7 días antes

No haber tenido relaciones sexuales 3 días antes

Mujeres mayores de 18 años.

Asimismo, gracias al convenio con Barton, instituto de Ciencias de la Salud, Top Look y Genova Instituto, se ofrecerán servicios adicionales como barbería, corte de cabello, limpieza facil, manicure y podología de manera gratuita. Del mismo modo, es importante precisar que esta campaña cuenta con el respaldo del Ministerio de Salud y DIRIS Lima Norte.