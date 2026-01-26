- Hoy:
- Partidos de hoy
- Al Nassr vs Al Taawon
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Municipalidad de Puente Piedra comparte buena noticia a vecinos: se realizará campaña de salud gratuita
Vecinos de Puente Piedra podrán acceder a una campaña de salud gratuita, que se realizará del lunes 26 al viernes 30 de enero, en la Plaza Mayor del distrito.
La Municipalidad de Puente Piedra compartió una buena noticia en favor de los vecinos del distrito, y es que se realizará una nueva campaña de salud sin costo alguno. Esta iniciativa permitirá que los ciudadanos accedan a diversos servicios con la finalidad de evitar posibles enfermedades y promover el cuidado.
PUEDES VER: Municipalidad de Lima recuperó espacio público en SJL: se construirá moderna obra en beneficio de los vecinos
Esta campaña de la Liga Contra el Cáncer se llevará a cabo desde el lunes 26 al viernes 30 de enero, en un horario de 9:00 a. m. hasta las 2:00 p. m., en la Plaza Mayor de Puente Piedra. Si está interesado en participar, le recomendamos que acuda con anticipación para evitar las largas colas que se puedan formar.
Vecinos de Puente Piedra podrán acceder a una campaña de salud gratuita.
Por otro lado, los servicios que se ofrecen son: examen de papanicolaou, prueba IVAA (Inspección Visual con Ácido Acético), examen clínico de mamas, examen clínico de ganglios y tiroides (edad: 18 a 60 años), despistaje cáncer de próstata (edad: 50 a 75 años) y despistaje de VPH (edad: 30 a 49 años).
Para que los vecinos y vecinas de Puente Piedra se realicen estos exámenes médicos, es importante que tengan en cuenta determinados requisitos:
- Deben pasar mínino 7 días desde su ultima regla
- No usar cremas, ni óvulos vaginales 7 días antes
- No haber tenido relaciones sexuales 3 días antes
- Mujeres mayores de 18 años.
Asimismo, gracias al convenio con Barton, instituto de Ciencias de la Salud, Top Look y Genova Instituto, se ofrecerán servicios adicionales como barbería, corte de cabello, limpieza facil, manicure y podología de manera gratuita. Del mismo modo, es importante precisar que esta campaña cuenta con el respaldo del Ministerio de Salud y DIRIS Lima Norte.
- 1
Municipalidad de Lima recuperó espacio público en SJL: se construirá moderna obra en beneficio de los vecinos
- 2
Metropolitano tendrá nueva ruta hasta Ancón desde esta fecha: ATU confirma horarios y tarifas del servicio
- 3
Minedu actualiza las plazas para el destaque docente 2026: esta es la nueva relación a nivel nacional
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90