Municipalidad de Villa María del Triunfo anuncia etapa final de obra a favor del desarrollo comunitario
La entidad municipal de Villa María del Triunfo, anunció los detalles finales que se le está dando a un espacio renovado para las familias de la zona.
La Municipalidad de Villa María del Triunfo confirmó que los ciudadanos del distrito pronto podrán aprovechar un nuevo ambiente deportivo que mejorará la calidad de vida en esta zona, además de promover la salud física y mental reduciendo la delincuencia.
Desde hace varios meses, las autoridades anunciaron el inicio de la construcción de la obra, alegrando a miles de vecinos que rodean el área más alta de Nueva Esperanza y que se beneficiarán por este nuevo espacio recreativo en el que podrán practicar toda clase de deportes.
Por medio de la cuenta de Facebook de la comuna, se dio a conocer que la Losa Multideportiva 14 de agosto, se encuentra ya en los últimos días de realización, pues los encargados del pintado del lugar, están ya terminando con esta tarea en miras a una pronta inauguración.
"Estamos en la etapa final de la Losa Multideportiva 14 de Agosto, nuestro equipo de Ornato viene realizando el pintado de este moderno espacio, pensado para que los vecinos de las zonas altas de Nueva Esperanza", señala el mensaje en la plataforma.
De esta manera, la municipalidad reafirma su compromiso con el desarrollo del deporte y promueve el trabajo conjunto entre vecinos y el equipo municipal, proporcionando espacios seguros, accesibles y multifuncionales.
¿Cuántas losas deportivas ha inaugurado la Municipalidad de VMT?
Hasta el momento, la entidad algunas losas deportivas entre las que se encuentran la ubicada en los cerros de Villa María; Las Palmeras (Tablada de Lurín), Cerro La Papa (Inca Pachacútec), 15 de Noviembre (José Gálvez), La Maya (Nueva Esperanza) y Virgen de la Candelaria (José Carlos Mariátegui).
