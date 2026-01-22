- Hoy:
Municipalidad de Villa María del Triunfo anuncia convocatoria laboral en enero 2026: requisitos y hasta cuándo postular
La entidad municipal de Villa María del Triunfo ofrece nuevos puestos laborales para ciudadanos en el distrito. Conoce qué se solicita para acceder.
La Municipalidad de Villa María del Triunfo compartió en sus redes sociales una nueva convocatoria laboral que favorecerá a los ciudadanos del distrito si es que están en busca de una nueva oportunidad de trabajo para este verano 2026. Las autoridades han oficializado requisitos, cómo acceder y más.
Municipalidad de Lima avanza con dos grandes obras en Lima Norte: vecinos contarán con nuevas pistas y veredas
La comuna se encarga de buscar personal para áreas como Serenazgo (serenos a pie, motorizados), estadística, y planta (operarios), con postulaciones presenciales en Mesa de Partes o virtuales, y esta vez lanzó ofertas para el cargo de Inspector de transporte, Inspector de transporte conductor e Inspector de transporte motorizado.
Convocatoria laboral en VMT es oficializada hasta el 27 de enero / FOTO: Municipalidad de Villa María del Triunfo
Requisitos para puestos ofrecidos en VMT
Inspector de transporte:
- Secundaria completa
- Experiencia general (6 meses)
- Certificado de antecedentes policiales y penales.
Inspector de transporte conductor:
- Secundaria completa
- Experiencia general (6 meses)
- Licencia de conducir A- l en adelante (obligatorio)
- Certificado de antecedentes policiales y penales.
Inspector de transporte motorizado:
- Secundaria completa
- Experiencia general (6 meses)
- Licencia de conducir B ll - B o B ll - C (obligatorio)
- Certificado de antecedentes policiales y penales.
¿Cuál es el plazo para postular?
De acuerdo a lo que dice el afiche confirmado por las autoridades de Villa María del Triunfo, la postulación inició el pasado miércoles 21 de enero y se extenderá hasta el próximo martes 27 de enero. El horario de recepción de documentos será de 08:00 A.M a 05:00 P.M.
¿Cómo buscar convocatorias laborales en VMT?
Puedes acceder a información por medio de la plataforma Gob.pe. Ingresando a "Municipalidad de Villa María del Triunfo" y pulsando la sección de "Informes y publicaciones" o "Convocatoria de trabajo" para procesos CAS.
Asimismo, es recomendable seguir la página oficial de la municipalidad en Facebook (Municipalidad de Villa María del Triunfo) para estar al tanto de las novedades u ofertas laborales publicadas.
