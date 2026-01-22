Municipalidad de Villa María del Triunfo anuncia convocatoria laboral en enero 2026: requisitos y hasta cuándo postular

La Municipalidad de Villa María del Triunfo compartió en sus redes sociales una nueva convocatoria laboral que favorecerá a los ciudadanos del distrito si es que están en busca de una nueva oportunidad de trabajo para este verano 2026. Las autoridades han oficializado requisitos, cómo acceder y más.

La comuna se encarga de buscar personal para áreas como Serenazgo (serenos a pie, motorizados), estadística, y planta (operarios), con postulaciones presenciales en Mesa de Partes o virtuales, y esta vez lanzó ofertas para el cargo de Inspector de transporte, Inspector de transporte conductor e Inspector de transporte motorizado.

Convocatoria laboral en VMT es oficializada hasta el 27 de enero / FOTO: Municipalidad de Villa María del Triunfo

Requisitos para puestos ofrecidos en VMT

Inspector de transporte:

Secundaria completa

Experiencia general (6 meses)

Certificado de antecedentes policiales y penales.

Inspector de transporte conductor:

Secundaria completa

Experiencia general (6 meses)

Licencia de conducir A- l en adelante (obligatorio)

Certificado de antecedentes policiales y penales.

Inspector de transporte motorizado:

Secundaria completa

Experiencia general (6 meses)

Licencia de conducir B ll - B o B ll - C (obligatorio)

Certificado de antecedentes policiales y penales.

¿Cuál es el plazo para postular?

De acuerdo a lo que dice el afiche confirmado por las autoridades de Villa María del Triunfo, la postulación inició el pasado miércoles 21 de enero y se extenderá hasta el próximo martes 27 de enero. El horario de recepción de documentos será de 08:00 A.M a 05:00 P.M.

¿Cómo buscar convocatorias laborales en VMT?

Puedes acceder a información por medio de la plataforma Gob.pe. Ingresando a "Municipalidad de Villa María del Triunfo" y pulsando la sección de "Informes y publicaciones" o "Convocatoria de trabajo" para procesos CAS.

Asimismo, es recomendable seguir la página oficial de la municipalidad en Facebook (Municipalidad de Villa María del Triunfo) para estar al tanto de las novedades u ofertas laborales publicadas.