0

Municipalidad de Villa María del Triunfo anuncia convocatoria laboral en enero 2026: requisitos y hasta cuándo postular

La entidad municipal de Villa María del Triunfo ofrece nuevos puestos laborales para ciudadanos en el distrito. Conoce qué se solicita para acceder.

Daniela Alvarado
Municipalidad de Villa María del Triunfo anuncia convocatoria laboral este 2026
Municipalidad de Villa María del Triunfo anuncia convocatoria laboral este 2026 | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
COMPARTIR

La Municipalidad de Villa María del Triunfo compartió en sus redes sociales una nueva convocatoria laboral que favorecerá a los ciudadanos del distrito si es que están en busca de una nueva oportunidad de trabajo para este verano 2026. Las autoridades han oficializado requisitos, cómo acceder y más.

La Municipalidad de Lima realiza importantes obras en San Martín de Porres.

PUEDES VER: Municipalidad de Lima avanza con dos grandes obras en Lima Norte: vecinos contarán con nuevas pistas y veredas

La comuna se encarga de buscar personal para áreas como Serenazgo (serenos a pie, motorizados), estadística, y planta (operarios), con postulaciones presenciales en Mesa de Partes o virtuales, y esta vez lanzó ofertas para el cargo de Inspector de transporte, Inspector de transporte conductor e Inspector de transporte motorizado.

Convocatoria laboral

Convocatoria laboral en VMT es oficializada hasta el 27 de enero / FOTO: Municipalidad de Villa María del Triunfo

Requisitos para puestos ofrecidos en VMT

Inspector de transporte:

  • Secundaria completa
  • Experiencia general (6 meses)
  • Certificado de antecedentes policiales y penales.

Inspector de transporte conductor:

  • Secundaria completa
  • Experiencia general (6 meses)
  • Licencia de conducir A- l en adelante (obligatorio)
  • Certificado de antecedentes policiales y penales.

Inspector de transporte motorizado:

  • Secundaria completa
  • Experiencia general (6 meses)
  • Licencia de conducir B ll - B o B ll - C (obligatorio)
  • Certificado de antecedentes policiales y penales.

¿Cuál es el plazo para postular?

De acuerdo a lo que dice el afiche confirmado por las autoridades de Villa María del Triunfo, la postulación inició el pasado miércoles 21 de enero y se extenderá hasta el próximo martes 27 de enero. El horario de recepción de documentos será de 08:00 A.M a 05:00 P.M.

¿Cómo buscar convocatorias laborales en VMT?

Puedes acceder a información por medio de la plataforma Gob.pe. Ingresando a "Municipalidad de Villa María del Triunfo" y pulsando la sección de "Informes y publicaciones" o "Convocatoria de trabajo" para procesos CAS.

Asimismo, es recomendable seguir la página oficial de la municipalidad en Facebook (Municipalidad de Villa María del Triunfo) para estar al tanto de las novedades u ofertas laborales publicadas.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Minedu actualiza las plazas para el destaque docente 2026: esta es la nueva relación a nivel nacional

  2. Municipalidad de La Victoria confirma buena noticia a hinchas de Alianza Lima previo a la Noche Blanquiazul

  3. Corte de agua en 5 distritos de Lima este jueves 22 de enero: revisa las zonas afectadas y horarios

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano