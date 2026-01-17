- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Sport Boys
- Al Nassr vs Al Shabab
- Manchester United vs Manchestet City
- Real Madrid vs Levante
- Peñarol vs Rive Plate
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Municipalidad de Villa María del Triunfo anunció construcción de espacio deportivo para vecinos
¡La mejor noticia para VMT! El distrito ahora contará con una nueva área para que los vecinos acudan a realizar toda clase de ejercicios.
La Municipalidad de Villa María del Triunfo ha decidido brindar un importante aporte a los vecinos del distrito, el cual consiste en la realización de una mega obra que fue anunciada por medio de sus redes sociales. Esta todavía iniciará con los trabajos de construcción en pocos días.
PUEDES VER: ¿Se confirmó la denominación del año 2026 en el Perú? Estos son los nombres oficiales de los últimos 10 años
Por medio de la cuenta de Facebook del organismo, los ciudadanos se enteraron de la gran noticia que confirma la creación de un nuevo espacio recreativo y deportivo para todas las familias que viven alrededor.
Se trata de la producción de la Losa Multideportiva del Comité 9 Norte A, la cual actualmente luce como un terreno vacío y sin uso, pero en solo unos meses más se podrá disfrutar de lo que será el área ya terminada y lista para la visita de grandes y chicos.
Municipalidad de Villa María del Triunfo anuncia construcción de losa / FOTO: Municipalidad de VMT
"Este lunes 19 de enero, daremos inicio a la construcción de la Losa Multideportiva del Comité 9 Norte A, una obra pensada para promover el deporte, la integración vecinal y el sano entretenimiento de niñas, niños, jóvenes y familias de la zona", dice el mensaje en la plataforma.
El inicio de la obra tendrá lugar en el Comité 9 Norte A - Zona Nueva Esperanza desde las 4:00 p.m. y todos los vecinos están invitados al lugar para ser parte de este nuevo comienzo.
- 1
Municipalidad de Lima inició construcción de viaducto que reducirá el tráfico y beneficiará a conductores
- 2
Corte de agua en Lima este 16 y 17 de enero: distritos no tendrán agua hasta por 12 horas consecutivas
- 3
ONP inicia pago de pensiones a domicilio en enero 2026: ¿Hasta cuándo será y cuál es el cronograma de visitas?
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90