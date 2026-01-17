Municipalidad de Villa María del Triunfo anunció construcción de espacio deportivo para vecinos

La Municipalidad de Villa María del Triunfo ha decidido brindar un importante aporte a los vecinos del distrito, el cual consiste en la realización de una mega obra que fue anunciada por medio de sus redes sociales. Esta todavía iniciará con los trabajos de construcción en pocos días.

Por medio de la cuenta de Facebook del organismo, los ciudadanos se enteraron de la gran noticia que confirma la creación de un nuevo espacio recreativo y deportivo para todas las familias que viven alrededor.

Se trata de la producción de la Losa Multideportiva del Comité 9 Norte A, la cual actualmente luce como un terreno vacío y sin uso, pero en solo unos meses más se podrá disfrutar de lo que será el área ya terminada y lista para la visita de grandes y chicos.

Municipalidad de Villa María del Triunfo anuncia construcción de losa / FOTO: Municipalidad de VMT

"Este lunes 19 de enero, daremos inicio a la construcción de la Losa Multideportiva del Comité 9 Norte A, una obra pensada para promover el deporte, la integración vecinal y el sano entretenimiento de niñas, niños, jóvenes y familias de la zona", dice el mensaje en la plataforma.

El inicio de la obra tendrá lugar en el Comité 9 Norte A - Zona Nueva Esperanza desde las 4:00 p.m. y todos los vecinos están invitados al lugar para ser parte de este nuevo comienzo.