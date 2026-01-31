0
Vecinos de Lince recibieron excelente noticia: importante vía se renovó tras acción de la municipalidad

La Municipalidad de Lince ha anunciado que los ciudadanos de la zona ahora podrán transitar por una zona restaurada gracias a la actividad realizada.

Daniela Alvarado
Municipalidad de Lince anuncia renovación en zona del distrito
La Municipalidad de Lince ha dado a conocer una noticia que favorecerá a los vecinos de la zona, ya que desde ahora podrán gozar de un nuevo ambiente que luce más limpio y con menos basura, aportando en la calidad de vida de los ciudadanos en los alrededores.

La Municipalidad de Lima realiza trabajos de limpieza en avenida estratégica de la capital.

PUEDES VER: Municipalidad de Lima comparte buena noticia para vecinos: realiza limpieza en principal avenida de la capital

Como parte del compromiso que tienen las autoridades de la comuna con su población, se decidió realizar una actividad de limpieza minuciosa en una de las vías más populares y concurridas del distrito, lo cual ha alegrado a más de uno de los que habitualmente transitan por el punto.

A través de sus redes sociales, los representantes en Lince comunicaron que en busca de seguir protegiendo a la comunidad de enfermedades y contaminación, le dieron nueva vida al Jr. Tomás Guido cruce con la Av. Ignacio Merino, pues ejecutaron un aseo extremo.

Municipalidad de Lince

Municipalidad de Lince anuncia limpieza en el distrito / FOTO: Municipalidad de Lince

"La Municipalidad Distrital de Lince realizó trabajos de baldeo y desinfección en los exteriores del Mercado Lobatón, con el objetivo de mantener limpios y seguros los espacios públicos para vecinas, vecinos y comerciantes.", señala el mensaje publicado en la cuenta oficial de Facebook.

De inmediato, los usuarios en la página web dejaron sus respectivos comentarios a favor de la acción realizada. "Mis felicitaciones! buen trabajo", "Valioso", dicen algunas de las respuestas enviadas.

Daniela Alvarado
Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

