Municipalidad de Lima publica recorrido para el Pasacalle de la Fiesta de la Candelaria este 31 de enero y 1 de febrero
En Lima se realizará un gran Pasacalle por la Fiesta de la Candelaria 2026, donde participarán emblemáticos conjuntos folclóricos y desfilarán por las calles.
La Fiesta de la Virgen de la Candelaria 2026 es una de las celebraciones religiosas y culturales más importantes del Perú, por lo que a poco de festejarse, la Municipalidad de Lima confirmó los detalles sobre el pascalle que se realizará en el corazón de la capital. Conoce dónde se realizará el desfile este sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero.
Recorrido del Pasacalle este sábado 31 de enero
Este sábado 31 de enero, iniciará el Pasacalle por la Fiesta de la Candelaria a las 4 p. m., con el despliegue de las agrupaciones que muestran su arte, vestimenta tradicional y música en un espectáculo que atrae al público peruano y extranjeros. El recorrido comenzará en el Parque de la Muralla.
Posteriormente, el pasacalle se dirigirá por Jr. Lampa, siguiendo por Jr. Junín, luego por Jr. Carabaya, Jr. Huallaga, llegando a Jr. de la Unión y terminará en la Plaza San Martín. Cabe señalar, que las mencionadas calles suelen estar decoradas con banderines de colores en honor a la Virgen de la Candelaria.
Recorrido del Pasacalle de la Fiesta de la Candelaria en Lima.
Recorrido del Pasacalle este domingo 1 de febrero
El segundo recorrido del Pasacalle por la Fiesta de la Candelaria se llevará a cabo el domingo 1 de febrero. Esta vez, el punto de inicio será Jirón Ica, pasando posteriormente por Jr. de la Unión, Jr. Huallaga, luego por Jr. Carabaya, siguiendo por Jr. Junín y Jr. Lampa, para terminar en el Parque la Muralla.
El horario que estableció la Municipalidad de Lima para esta fecha es de 11:30 a. m. a 7:00 p. m. Le recomendamos que asista con anticipación para que se logre ubicar en un sitio que le permita disfrutar del show, además, no olvide llevar protector solar y botella de agua para hidratarse.
Pasacalle de la Fiesta de la Candelaria este 1 de febrero.
¿Cuándo es la Fiesta de la Virgen de la Candelaria 2026?
La Fiesta de la Virgen de la Candelaria 2026 tiene un cronograma amplio de actividades: las celebraciones comienzan con concursos de danzas originarias desde el 31 de enero, continúan el 1 de febrero, y el 2 de febrero es considerado el día principal, con la misa solemne en honor a la Virgen y la procesión por las calles de Puno.
