0
LO ÚLTIMO
Mano Menezes es el nuevo DT de la selección peruana

Municipalidad de Lima publica recorrido para el Pasacalle de la Fiesta de la Candelaria este 31 de enero y 1 de febrero

En Lima se realizará un gran Pasacalle por la Fiesta de la Candelaria 2026, donde participarán emblemáticos conjuntos folclóricos y desfilarán por las calles.

Angie De La Cruz
Revisa el recorrido del Pasacalle de la Fiesta de la Candelaria en Lima este 31 de enero y 1 de febrero.
Revisa el recorrido del Pasacalle de la Fiesta de la Candelaria en Lima este 31 de enero y 1 de febrero. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

La Fiesta de la Virgen de la Candelaria 2026 es una de las celebraciones religiosas y culturales más importantes del Perú, por lo que a poco de festejarse, la Municipalidad de Lima confirmó los detalles sobre el pascalle que se realizará en el corazón de la capital. Conoce dónde se realizará el desfile este sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero.

¿Cómo saber si soy miembro de mesa? Te compartimos el LINK para consultar resultados de la ONPE.

PUEDES VER: Resultados sorteo de miembros de mesa: LINK oficial de la ONPE para saber si salí seleccionado

Recorrido del Pasacalle este sábado 31 de enero

Este sábado 31 de enero, iniciará el Pasacalle por la Fiesta de la Candelaria a las 4 p. m., con el despliegue de las agrupaciones que muestran su arte, vestimenta tradicional y música en un espectáculo que atrae al público peruano y extranjeros. El recorrido comenzará en el Parque de la Muralla.

Posteriormente, el pasacalle se dirigirá por Jr. Lampa, siguiendo por Jr. Junín, luego por Jr. Carabaya, Jr. Huallaga, llegando a Jr. de la Unión y terminará en la Plaza San Martín. Cabe señalar, que las mencionadas calles suelen estar decoradas con banderines de colores en honor a la Virgen de la Candelaria.

Fiesta de la Candelaria

Recorrido del Pasacalle de la Fiesta de la Candelaria en Lima.

Recorrido del Pasacalle este domingo 1 de febrero

El segundo recorrido del Pasacalle por la Fiesta de la Candelaria se llevará a cabo el domingo 1 de febrero. Esta vez, el punto de inicio será Jirón Ica, pasando posteriormente por Jr. de la Unión, Jr. Huallaga, luego por Jr. Carabaya, siguiendo por Jr. Junín y Jr. Lampa, para terminar en el Parque la Muralla.

El horario que estableció la Municipalidad de Lima para esta fecha es de 11:30 a. m. a 7:00 p. m. Le recomendamos que asista con anticipación para que se logre ubicar en un sitio que le permita disfrutar del show, además, no olvide llevar protector solar y botella de agua para hidratarse.

Fiesta de la Candelaria

Pasacalle de la Fiesta de la Candelaria este 1 de febrero.

¿Cuándo es la Fiesta de la Virgen de la Candelaria 2026?

La Fiesta de la Virgen de la Candelaria 2026 tiene un cronograma amplio de actividades: las celebraciones comienzan con concursos de danzas originarias desde el 31 de enero, continúan el 1 de febrero, y el 2 de febrero es considerado el día principal, con la misa solemne en honor a la Virgen y la procesión por las calles de Puno.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Corte de agua HOY 29 de enero: distritos no tendrán servicio por hasta 12 horas consecutivas

  2. Nuevo sueldo docente 2026: revisa los montos oficiales de la escala magisterial para este año

  3. Municipalidad de Lima avanza importante obra que une Lima Norte con el Callao: vecinos tendrán nuevas pistas y veredas

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano