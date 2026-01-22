0

Municipalidad de Lince confirma excelente noticia para vecinos: nueva construcción reforzará orden en las calles

El popular distrito limeño ha oficializado el comienzo de una obra que mejorará los alrededores de una zona muy transitada en Lince.

FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
¡Siguen las buenas noticias en distritos limeños! Esta vez, la Municipalidad de Lince confirmó que los vecinos de una zona muy concurrida, podrán disfrutar de una nueva implementación en las calles. Esto con la finalidad de mejorar la apariencia del lugar y ante todo, aportar en el orden general.

El proyecto consiste en gestionar la construcción de nuevas jardineras en la cuadra 4 del Jirón Tomás Guido, las cuales favorecerán al espacio brindando un óptimo ambiente. Estas estructuras fueron anunciadas por las autoridades como la implementación que protegerá las áreas verdes y hará del lugar un entorno urbano más purificado para vivir.

FOTO: Municipalidad de Lince

Jardineras serán construidas en Jirón Tomás Guido para contribuir en la comunidad / FOTO: Municipalidad de Lince

El organismo municipal dio a conocer que en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Urbano, se ha podido hacer realidad la puesta en marcha de este plan, beneficiando así no solo a los alrededores, sino también a quienes transiten de ahora en adelante por la avenida.

Los usuarios se mostraron alegres y emocionados en redes sociales por el avance que va a tener esta producción durante las próximas semanas, en las que seguramente las autoridades irán mostrando el estado del proceso hasta llegar al final y se pueda lucir completamente listo.

Jirón Tomás Guido recibió más atención de Municipalidad de Lince

Hace unos días, la Municipalidad de Lince anunció que la cuadra 1 del Jirón Tomás Guido fue intervenida por los representantes del sector de limpieza del distrito, quienes se encargaron de dejar las vías completamente limpias, ofreciendo un entorno óptimo e higiénico en la zona.

FOTO: Municipalidad de Lince

Municipalidad de Lince organizó y programó limpieza exhaustiva de calles / FOTO: Municipalidad de Lince

De acuerdo a lo que indica la plataforma oficial, el equipo de la Subgerencia de Operaciones Ambientales, intervino la zona con labores de limpieza profunda y desinfección. "¡Seguimos avanzando con fuerza y compromiso, por el Lince que tanto queremos!", se lee en parte de la publicación que cuenta con un carrete de fotografías evidenciando la acción.

