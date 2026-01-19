Municipalidad de La Victoria confirma buena noticia a hinchas de Alianza Lima previo a la Noche Blanquiazul

Alianza Lima se prepara para la Noche Blanquiazul 2026, que se realizará este sábado 24 de enero en el Estadio Alejandro Villanueva. En medio de lo que será esta fiesta, la Municipalidad de La Victoria confirmó que, hasta la fecha, el Boulevard Caminito Íntimo ya cuenta con un 15 % de progreso.

Este proyecto, que se ejecuta en homenaje a la historia del 'Equipo del Pueblo', fue anunciado en el mes de octubre de 2025, y ante los trabajos realizados por parte de la municipalidad distrital, muy pronto los vecinos podrán disfrutar de las nuevas estructuras que unirán Matute con el Estadio Nacional.

El Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET) informó a la ciudadanía respecto a las primeras labores en la zona, precisando la colocación de nuevas bancas y pérgolas de lo que será el Caminito Íntimo. Estas nuevas estructuras darán una renovada imagen al distrito y fortalecerán el sentir de los hinchas de Alianza Lima, al rendir homenaje a la tradición del club.

Por su parte, la Municipalidad de Lima comunicó que la intervención total de este proyecto incluirá la aplicación de una capa asfáltica, así como un revestimiento especializado. Asimismo, se incorporará señalización vial, veredas de concreto y adoquines, rampas, camellones y bermas laterales adoquinadas, asegurando un tránsito accesible, seguro y ordenado para todos los usuarios.

Iniciaron los avances del Boulevard Caminito Íntimo en La Victoria.

Es importante precisar que el Boulevard Caminito Íntimo se extenderá a lo largo del jirón San Cristóbal, comprendido entre las avenidas José Gálvez y Mendoza Merino. Asimismo, en un primer momento, se precisó que el proyecto se ejecutaría en un plazo de 120 días calendario, pero desde octubre a enero, solo se ha logrado avanzar el 15 %.

Se espera que la ejecución total del Caminito Íntimo se realice pronto, ya que esta zona será un importante punto de encuentro que impulsará el turismo deportivo, dinamizando la economía local y promoviendo la convivencia ciudadana, generando un impacto positivo en la imagen y desarrollo urbano de La Victoria.