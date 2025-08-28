Municipalidad de La Victoria anuncia buena noticia para hinchas de Alianza Lima: inicia importante proyecto

La Victoria es el distrito más representativo para Alianza Lima y para alegría de todos sus hinchas, la municipalidad victoriana anunció una excelente noticia mediante sus redes sociales. Ya comenzó un nuevo proyecto artístico, que no solo mejorará la imagen de la zona, también contará la historia del 'Equipo del Pueblo'.

No solo se planea construir la Alameda Blanquiazul en honor al cuadro íntimo, sino que desde este jueves 28 de agosto se puso en marcha el proyecto 'Caminito Íntimo', que consiste en la muralización de paredes y fachadas con diversas escenas que narran la historia del club Alianza Lima.

La Municipalidad de La Victoria inició la primera etapa del proyecto Caminito Íntimo.

Además, según dio a conocer la institución edil, se pintarán escenas de los logros del equipo blanquiazul a lo largo de los años. Esta noticia generó gran alegría entre los hinchas íntimos, quienes podrán disfrutar de esta emblemática vista cuando vayan camino al estadio Alejandro Villanueva.

Por otro lado, se informó que los trabajos artísticos están a cargo del colectivo de hinchas aliancistas "Todas las Sangres". Este nuevo proyecto sin duda fortalecerá la historia de Alianza Lima, sus memorias y ayuda de manera económica a los emprendimientos locales de La Victoria.

La reacción de los usuarios no se hicieron esperar en las redes sociales de la municipalidad y sin duda, los más emocionados fueron los aficionados del equipo dirigido por Néstor Gorosito, pero hay quienes critican este accionar, precisando que también se le debe dar prioridad a otras obras.

"O sea, hay platica para esto y no para arreglar las pistas de la av. de las Américas. ¡Asu qué gran gestión!", "Que no pare esta hermosa iniciativa", "Muy buena gestión, sigamos con esa iniciativa difundiendo cultura y el aliancismo", "Excelente. Difundir cultura a través del arte es clave.", comentaron.