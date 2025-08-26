Novia de Miguel Trauco le realiza fiesta sorpresa por su cumpleaños: jugadores peruanos asistieron

Luego de que Miguel Trauco fuera una de las figuras, que más llamó la atención en el clásico peruano, del último fin de semana en el Monumental; el lateral de Alianza Lima festejó sus cumpleaños número 33 junto a sus compañeros de la selección peruana en una fiesta organizada por su prometida.

Mediante las redes sociales de Mariela Arévalo, la actual novia y futura esposa de Trauco, se dio a conocer quiénes fueron los futbolistas peruanos que asistieron a la reunión, que habría sido una sorpresa por parte de la joven para el jugador blanquiazul, quien le dedicó emotivas palabras: "Gracias por la sorpresa, mi vida".

En las imágenes compartidas en Instagram se logra apreciar a los seleccionados peruanos Yoshimar Yotún, Pedro Aquino, Carlos Zambrano, Paolo Guerrero y sus parejas; Alessandra Cordero, Katherine Fernández, Marcia Succar y Ana Paula Consorte, respectivamente.

Jugadores peruanos asistieron al cumpleaños de Miguel Trauco. | Imagen: Instagram

Cabe precisar que los jugadores mencionados, solo Yotún y Zambrano fueron incluidos en la lista de convocados del DT Óscar Ibáñez, para que la Bicolor visite a Uruguay y luego reciba a Paraguay por las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias 2026, últimos duelos de Perú rumbo al Mundial 2026.

Miguel Trauco es llamado 'traidor' en el clásico

Miguel Trauco fue insultado por hinchas de Universitario con gritos de "¡traidor!", durante su regreso al Estadio Monumental, pero esta vez vistiendo la camiseta del clásico rival, Alianza Lima. El incidente quedó registrado en video y fue difundido ampliamente en redes sociales, incluyendo plataformas como TikTok, Instagram y Facebook.