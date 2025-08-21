- Hoy:
¿Misil para Cristal? Esposa de Cauteruccio lanza potente mensaje tras victoria de Bolívar: "Mejor..."
Luz Gattei reaccionó a la reciente victoria de Bolívar en la Sudamericana y con gol del delantero, pero llamó la atención por la indirecta a Cristal.
Martín Cauteruccio está teniendo un buen presente en el Club Bolívar tras dejar Sporting Cristal. En el último encuentro del cuadro boliviano por la Copa Sudamericana 2025 contra Cienciano, el delantero uruguayo marcó gol de penal y su esposa, Luz Gattei, no dudó en publicar un contundente mensaje ante ello. ¿Indirecta para Sporting Cristal?
¿Esposa de Martín Cauteruccio lanzó potente mensaje para Sporting Cristal?
Como se recuerda, el cuadro cervecero vendió al popular 'Cautegol' y él se despidió con un emotivo video agradeciendo al equipo y a la hinchada. Sin embargo, la reciente publicación de su esposa dejó entrever que no todo habría quedado en buenos términos. Mira aquí que compartió Luz Gattei.
"Te vinieron a buscar decididos. Contra todo pronóstico ELEGISTE cambiar. Bajaste del avión a jugar la Sudamericana, otra vez de cero, con 38 años, a 3650 m de altura, que maravilla.", colocó en su cuenta de Instagram.Luz Gattei y su reacción al reciente gol del delantero. | Imagen: Instagram
"Acomodarse, viaje con escala, malabares, hijo, perro, trabajo. Porque la vida con vos es: SALTAR, sabiendo que lo que venga siempre será MEJOR. Hermoso comienzo de un final soñado. A CUARTOS.", agregó, dejando en claro los cambios que vivieron tras dejar Lima y mudarse a Bolivia.
Martín Cauteruccio dejó Sporting Cristal
El pasado 8 de julio de 2025, Sporting Cristal vendió al delantero uruguayo, Martín Cauteruccio. Aunque tenía vínculo vigente hasta fines del 2025, el acuerdo fue rescindido por mutuo acuerdo, lo que le permitió llegar como agente libre a Bolívar.
En un emotivo video, Cauteruccio compartió sus sensaciones: "un poco de tristeza por este paso, pero también muy contento por esta nueva oportunidad" y agradeció el cariño de los hinchas.
