Esposa de Luis Abram dejó alzado mensaje tras victoria de Sporting Cristal: "Haces todo"
Celeste Casanova no dudó en reaccionar a la importante victoria del cuadro cervecero ante Binacional en la altura de Juliaca, destacando la figura del defensa.
El fichaje de Luis Abram a Sporting Cristal causó gran alegría entre los hinchas cerveceros, quienes esperan que en el Torneo Clausura 2025 logren resultados positivos. Una prueba de ello, fue la victoria de 3-1 ante Binacional en Juliaca y en medio de esto, la esposa del defensa central no dudó en pronunciarse mediante sus redes sociales.
Esposa de Luis Abram reacciona a victoria de Sporting Cristal
Celeste Casanova suele reaccionar a los diversos momentos del jugador peruano y por supuesto, su regreso a la 'Fuerza Ganadora' no fue la excepción. Esta vez, la joven colocó algunas imágenes en su cuenta de Instagram, destacando el papel de Luis Abram, quien tuvo un óptimo desempeño en este último encuentro ante el elenco sureño.
"Qué bien haces todo", colocó Celeste en una historia junto a una fotografía del defensa de Sporting Cristal, equipo que actualmente ocupan el primer lugar de la Tabla de Posiciones del Torneo Clausura 2025, tras ganar 3-1 a Binacional con goles de Fernando Pacheco, Alejandro Pósito y Martín Távara.
Cabe destacar, que Celeste Casanova compartió cómo fue su viaje desde Estados Unidos a Lima, cuando Luis Abram fue llamado por el cuadro peruano. En aquella oportunidad, publicó el video de presentación del futbolista y lo acompañó con la emotiva frase: "Uno siempre vuelve a donde fue feliz".
¿Cuándo es el próximo partido de Sporting Cristal?
El próximo compromiso de Sporting Cristal por Liga 1 será frente a UTC de Cajamarca, programado para el sábado 23 de agosto de 2025, con horario estimado a partir de las 12:00 PM (hora UTC).
