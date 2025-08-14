¿Georgina Rodríguez está embarazada? Fans inician rumores tras video de la futura esposa de Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez ha sido noticia mundial por anunciar su compromiso con la estrella del fútbol, Cristiano Ronaldo. La modelo y empresaria lució un lujoso anillo con un diamante valorizado en más de 3 millones de dólares, pero no sería la única buena nueva de la pareja, puesto que recientemente surgió el rumor de que la española estaría embarazada una vez más.

Mediante su cuenta oficial de TikTok, Georgina compartió un video mostrando como se amuebló su casa, pero lo que más llamó la atención fue su pancita, que lucía abultada. Esta imagen generó duda y emoción entre sus fanáticos, quienes no dudaron en consultar si está embarazada; sin embargo, algunos mencionaron que no se debe opinar de cuerpos ajenos.

"¿Está embarazada?", "Es un cuerpo normal, ella mostrándose al natural. No entiendo a los atacados", "Qué onda con la gente que dice que está embarazada, ¿están bien?", "De las que preguntan si está embarazada: ¿ninguna se inflama por algo que come o por el periodo?", Repitan conmigo "no debo de opinar sobre cuerpos ajenos", indicaron.

Fanáticos de la empresaria española se emocionan con posible embarazo. | Imagen: TikTok

Cristiano Ronaldo le pide matrimonio a Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez confirmó la noticia el pasado 11 de agosto en Instagram, posando con un imponente anillo de diamante en la mano y acompañando la imagen con la frase: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas.". Como Ronaldo había anticipado ese "clic" especial que marcaría ese momento, y por fin llegó después de casi una década juntos.

El anillo acaparó toda la atención, puesto que se trata de un diamante central de forma ovalada, acompañado por piedras laterales. Expertos han estimado su peso entre 15 y 35 quilates para la pieza principal, y con los laterales podría alcanzar los 37 quilates, con un valor que oscila entre $2 y $5 millones de dólares.