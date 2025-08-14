0
EN DIRECTO
Previa del Universitario vs. Palmeiras por Copa Libertadores

¿Georgina Rodríguez está embarazada? Fans inician rumores tras video de la futura esposa de Cristiano Ronaldo

La empresaria española compartió un video en sus redes sociales y fanáticos de la futura esposa de Cristiano Ronaldo encienden alarmas sobre posible embarazo.

Redacción Líbero Tendencias
La empresaria española enciende alerta en redes tras un reciente video en el que luce 'pancita'.
La empresaria española enciende alerta en redes tras un reciente video en el que luce 'pancita'. | Composición: Líbero/ Instagram
COMPARTIR

Georgina Rodríguez ha sido noticia mundial por anunciar su compromiso con la estrella del fútbol, Cristiano Ronaldo. La modelo y empresaria lució un lujoso anillo con un diamante valorizado en más de 3 millones de dólares, pero no sería la única buena nueva de la pareja, puesto que recientemente surgió el rumor de que la española estaría embarazada una vez más.

Jefferson Farfán le tuvo fe a Alianza Lima y logró multiplicar su apuesta deportiva.

PUEDES VER: Jefferson Farfán apostó 10 mil soles a victoria de Alianza vs U. Católica y su cuenta bancaria 'reventó'

Mediante su cuenta oficial de TikTok, Georgina compartió un video mostrando como se amuebló su casa, pero lo que más llamó la atención fue su pancita, que lucía abultada. Esta imagen generó duda y emoción entre sus fanáticos, quienes no dudaron en consultar si está embarazada; sin embargo, algunos mencionaron que no se debe opinar de cuerpos ajenos.

"¿Está embarazada?", "Es un cuerpo normal, ella mostrándose al natural. No entiendo a los atacados", "Qué onda con la gente que dice que está embarazada, ¿están bien?", "De las que preguntan si está embarazada: ¿ninguna se inflama por algo que come o por el periodo?", Repitan conmigo "no debo de opinar sobre cuerpos ajenos", indicaron.

Fanáticos de la empresaria española se emocionan con posible embarazo. | Imagen: TikTok

Cristiano Ronaldo le pide matrimonio a Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez confirmó la noticia el pasado 11 de agosto en Instagram, posando con un imponente anillo de diamante en la mano y acompañando la imagen con la frase: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas.". Como Ronaldo había anticipado ese "clic" especial que marcaría ese momento, y por fin llegó después de casi una década juntos.

El anillo acaparó toda la atención, puesto que se trata de un diamante central de forma ovalada, acompañado por piedras laterales. Expertos han estimado su peso entre 15 y 35 quilates para la pieza principal, y con los laterales podría alcanzar los 37 quilates, con un valor que oscila entre $2 y $5 millones de dólares.

Lo más visto

  1. Horóscopo del jueves 14 de agosto | Tarot y predicciones de Josie Diez Canseco

  2. Resultados y jugada ganadora de La Tinka del miércoles 13 de agosto

  3. Novia de Ian Wisdom, gran revelación de Cristal, le dedicó romántico video e hinchas le hacen singular pedido

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano