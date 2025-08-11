Georgina Rodríguez anuncia que se casará con Cristiano Ronaldo: "Sí, en todas mis vidas"

0
A través de su cuenta de Instagram, la propia Georgina Rodríguez confirmó que aceptó la propuesta de matrimonio del astro portugués.

Redacción Líbero Tendencias
Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo tienen 10 años de relación.
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan. Así lo anunció la argentina en sus redes sociales: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", escribió en Instagram la ahora prometida del delantero del Al Nassr.

Como se pudo apreciar en la publicación de Rodríguez, Cristiano Ronaldo le entregó un impresionante anillo. De inmediato, el anuncio de Georgina desató una avalancha de reacciones por parte de quienes se emocionaron con la noticia y expresaron mensajes de felicitación.

Publicación de Georgina Rodríguez sobre su casamiento.

¿Cuánto tiempo tienen juntos Cristiano Ronaldo y Georgina?

Cristiano y Georgina llevan juntos casi diez años. Si bien se conocieron en 2016, oficializaron su relación un año después, en 2017, a través de las redes sociales. Desde entonces, han formado una familia numerosa, con dos hijas en común: Alana Martina y Bella Esmeralda.

¿Cuál es la historia de Georgina Rodríguez?

Hija de la española Ana María Hernández y del argentino Jorge Rodríguez, Georgina Rodríguez dejó su hogar para buscarse la vida y consiguió su primer trabajo como camarera en Huesca. A los 19 años se trasladó a Madrid, donde consiguió empleo en Gucci. Fue allí donde conoció a su actual pareja, Cristiano Ronaldo. Producto de este amor, se convirtió en madre por primera vez en 2017.

