Modelo Suheyn Cipriani confesó que Jefferson Farfán la invitó a una parrillada: "Fuimos..."

Suheyn Cipriani se convirtió en la nueva protagonista de 'El valor de la verdad', y su testimonio sobre Jefferson Farfán, quien mantiene una relación sentimental con la modelo Xiomy Kanashiro, no pasó desapercibido. Tras revelar cómo se conocieron, la exreina de belleza, de 29 años, aseguró que el futbolista de Alianza Lima le hizo una invitación. Sí, tal como lo lees.

Suheyn Cipriani expuso a Jefferson Farfán

Sentada en el sillón rojo, Cipriani confesó que conoció por primera vez a Farfán en un concurrido lugar del distrito de Barranco. "No lo conocía antes, coincidimos en una discoteca y un amigo me dijo si quería ir a un box. Estaba soltera, sin hijos, nada. Fuimos y era su box. Conversamos un poco y me siguió en Instagram", comenzó diciendo la modelo.

Bajo esa línea, la exconcursante del Miss Perú reconoció que el empresario peruano no se quedó de brazos cruzados y posteriormente la invitó a su hogar para disfrutar de una parrillada: "En ese momento no me dijo nada (en la discoteca), pero después me dijo si no quería ir a una parrillada".

Sin embargo, según relató en el programa de Beto Ortiz, ella lo rechazó, porque no contestó el mensaje. "Me pareció una persona divertida (...) No le dije nada, lo dejé en visto (en Instagram) y ya", precisó entre risas Suheyn Cipriani, quien dio a entender que no hubo otro acercamiento entre ambos.