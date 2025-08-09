Al Nassr vs Almería EN VIVO vía STC TV: horario y dónde ver amistoso con Cristiano Ronaldo

Con Cristiano Ronaldo, Al Nassr afrontará un nuevo encuentro de preparación, esta vez frente a Almería desde el Power Horse Stadium. La cita será este domingo 10 de agosto, a partir de las 12:00 horas locales de Perú. Sigue la transmisión EN VIVO por la señal de STC TV.

Al Nassr vs Almería: antesala del partido amistoso

El 'Bicho' vuelve a España para ser protagonista de un compromiso amistoso con Al Nassr. En su más reciente encuentro, los 'Caballeros de Najd' derrotaron a Rio Ave de Portugal con un goleada de 4-0. En medio de este gran momento, el elenco saudí apunta a seguir en racha, de la mano de todas sus figuras de talla mundial.

Cristiano Ronaldo buscará seguir en racha ante Almería

Como dato principal, el equipo amarillo podrá contar con sus fichajes estelares como Joao Félix e Iñigo Martínez, por lo que, el compromiso se perfila emocionante y para deleite de toda la afición. Los 'Rojiblancos' buscarán cerrar la pretemporada con un triunfo y así poder enfocarse en el torneo español.

Al frente, Almería tendrá el objetivo de seguir por la senda del triunfo luego de imponerse frente a Águilas. Sin embargo, más allá de haber logrado dos victorias en sus últimos 5 cotejos, el cuadro ibérico sabe que necesita corregir errores, y tratar de mejorar su rendimiento colectivo para no generar un malestar en su ferviente afición.

Almería cierra su pretemporada con un amistoso ante Al Nassr

¿Cuándo juega Al Nassr vs Almería?

Según la programación oficial, el choque que afrontarán Al Nassr vs Almería en el Power Horse Stadium de España se disputará este domingo 10 de agosto. Aquel escenario deportivo tiene capacidad para recibir un aproximado de 18 331 hinchas.

Al Nassr vs Almería afrontarán un amistoso internacional

¿A qué hora juega Al Nassr vs Almería?

Al Nassr vs Almería medirán fuerzas en un duelo amistoso internacional a partir de las 12:00 horas locales de Perú o las 20:00 horas de Arabia Saudita. A continuación, repasa la guía de horarios en los demás países.

México: 11:00 horas

Perú: 12:00 horas

Ecuador: 12:00 horas

Colombia: 12:00 horas

Bolivia: 13:00 horas

Venezuela: 13:00 horas

Chile: 13:00 horas

Argentina: 14:00 horas

Brasil: 14:00 horas

Uruguay: 14:00 horas

Paraguay: 14:00 horas

Arabia Saudita: 20:00 horas

¿Dónde ver Al Nassr vs Almería?

Disfruta la transmisión del duelo de preparación entre Al Nassr vs Almería EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de STC TV. Mientras que, en España puedes seguir el minuto a minuto vía Gol Stadium y GOL PLAY.

Al Nassr vs Almería: alineaciones posibles

Al Nassr : Bento; Yahya, Al-Amri, Simakan, Boushal; Mané, Brozovic, Ângelo, Wesley; Felix, Cristiano Ronaldo.

: Bento; Yahya, Al-Amri, Simakan, Boushal; Mané, Brozovic, Ângelo, Wesley; Felix, Cristiano Ronaldo. Almería: Martínez; Langa, González, Chumi, Kaiky Melo; Lopy, Nico, Melero, Arribas, Puigmal, Lazaro.

Al Nassr: últimos 5 partidos

Al Nassr 4-0 Rio Ave

Al Nassr 2-1 Toulouse

Al Nassr 5-2 St. Johann

Al Fateh 3-2 Al Nassr

Al Nassr 2-0 Al Khaleej

Almería: últimos 5 partidos

Almería 2-0 Águilas

Marbella 0-0 Almería

Almería 1-0 Al Jazira

Almería 1-2 Málaga

Oviedo 1-1 Almería

¿Dónde jugarán Al Nassr vs Almería?

El Power Horse Stadium ubicado en Almería, España albergará el partido amistoso entre las escuadras de Al Nassr vs Almería. Dicho escenario tiene la capacidad para albergar un promedio de 18 331 fanáticos.