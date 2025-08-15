Samahara Lobatón en 'El valor de la verdad': confesiones en el sillón rojo sobre Jefferson Farfán

¡Tiembla la farándula peruana! Samahara Lobatón se ha convertido en un polémico personaje debido a su controversial personalidad, que en más de una oportunidad la colocó en la palestra pública. Esta vez no es la excepción, ya que la hija de Melissa Klug y Abel Lobatón estará en 'El valor de la verdad' para contar todos sus secretos.

Si bien, la influencer reiteró anteriormente que no se presentaría en el programa conducido por Beto Ortiz, este domingo 17 de agosto encenderá las pantallas peruanas con sus candentes confesiones. En el avance de 'EVDV' se pudo conocer que hablará de la relación que tuvieron Jefferson Farfán e Ivana Yturbe, quien era su amiga íntima de Samahara, además, narrará el episodio de violencia que vivió con su expareja, Youna.

¿A qué ver 'El valor de la verdad' de Samahara Lobatón?

'El valor de la verdad' se emite todos los domingos, minutos después de Panorama. El horario para ver el programa es desde las 10:00 p.m. (hora peruana) o en ese rango de hora.

¿Dónde ver EN VIVO 'El valor de la verdad' de Samahara Lobatón?

El programa se trasmite por señal abierta, a través de Panamericana Televisión, Canal 5. También puedes seguir la transmisión en vivo mediante el canal oficial de El Valor de la Verdad en YouTube o por cable: Movistar TV, Claro TV y DirecTV.

¿Qué revelará Samahara Lobatón en el sillón rojo?

En el adelanto de 'El valor de la verdad' se revelan cuáles serán las preguntas que Beto Ortiz le formuló a Samahara Lobatón, resaltando nombres como Jefferson Farfán, Ivanna Yturbe, Xiomy Kanashiro, Bryan Torres, Youna y muchos más.

"Ivanna y yo éramos uñas y mugre. Ella nunca me dijo, yo estoy saliendo con él, me lo ocultó al comienzo. Porque yo sabía que ellos estaban viajando juntos. Lo que hace la calentura y el amor", indicó la hija de Melissa Klug sobre el romance que tuvo la esposa de Beto Da Silva con la 'Foquita'.

También contará detalles pocos conocidos sobre su vida sentimental junto a los padres de sus hijos, Youna y Bryan Torres, este último, amigo íntimo de Farfán. "Él escribe un mensaje a Bryan, que yo leí, donde le dice que no saliera conmigo. Iba a armarle un ampay para que lo ampayen a él con otra mujer... prácticamente humillándome", precisó.