Samahara Lobatón se sentó en el sillón de 'El Valor de la Verdad' y contó detalles privados que vivió con Jefferson Farfán, quien fue pareja de su mamá, Melissa Klug, por años. Además, dio a conocer que el exjugador de Alianza Lima casi siempre se involucraba con sus amigas cercanas.

Farfán lanza picante publicación tras 'EVLDV' de Samahara

En el programa de Beto Ortiz, la hija de Melissa Klug indicó que no le molestaba que Farfán tenga una relación sentimental con sus amigas, lo que le fastidiaba era que las negaba. Además, aseguró que el exseleccionado peruano no cumplió con el "rol paternal" en su familia.

Fiel a su estilo, Jefferson Farfán compartió una peculiar frase en sus redes sociales, y muchos ciudadanos indicaron que esa publicación está dirigida a las declaraciones de la hija de Abel Lobatón.

"Mientras menos cuentes, mejor te va", indica la frase del exintegrante de Alianza Lima. "Buen inicio de semana", escribió y el mensaje fue compartido con un icono de beso junto a una mano de señal de paz.

Mensaje de Jefferson Farfán en Instagram.

Samahara Lobatón habló sobre el rol paternal de Jefferson Farfán

Samahara Lobatón aseguró que durante la relación de su mamá con Jefferson Farfán, nunca le faltó nada, pero nunca consideró a la 'Foquita' como papá, ya que nunca ejerció ese rol dentro de su familia o con sus hermanas.

"Sí, pero no fue como un papá. Él estuvo 13 años con mi mamá, cuando yo tenía 1 o 2 años. Fui una niña que creció viendo al hombre de mi mamá que proveía y todo, pero no fue como un papá", mencionó.