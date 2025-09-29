Resultados Sinuano Día HOY, 29 de septiembre, EN VIVO: números ganadores del último sorteo

La lotería Sinuano es uno de los sorteos tradicionales más populares del Caribe colombiano, que ofrece dos ediciones al día: Sinuano Día y Sinuano Noche. Muchos apostadores siguen sus sorteos diariamente, pues permite partidas pequeñas con la posibilidad de ganar multiplicadores importantes.

Sinuano Día y Noche HOY, 29 de septiembre: resultados 08:51 ¿Qué número cayó en el Sinuano? - Número que cayó en el Sinuano Día: 8028-3 - Número que cayó en el Sinuano Noche: 1955-7 08:07 ¿Cómo jugó Sinuano anoche? Los números ganadores del Sinuano de anoche fueron 1955-7. ¡Si jugaste, revisa tus boletos para ver si eres uno de los afortunados ganadores! 08:04 ¡Bienvenidos! Aquí encontrarás información actualizada sobre el Sinuano en Colombia, incluidos los resultados, los números ganadores y las estadísticas del día.

Para el 29 de septiembre de 2025, los aficionados están atentos a las dos ediciones (día y noche), que mantienen los esquemas de premios basados en multiplicadores de acuerdo con la apuesta. A continuación, te indicamos qué se sabe hasta ahora sobre cómo participar, horarios, premios estimados por jugada, dónde ver el sorteo y cómo reclamar los premios.

¿Qué jugó el Sinuano hoy, 29 de septiembre?

Resultados del Sinuano 29 de septiembre 2025: Todavía no se han jugado. Los números se darán a conocer en los sorteos habituales (Día y Noche). Mantente atento a las actualizaciones oficiales para conocer los resultados al instante.

¿Qué premios se pueden ganar por jugada en Sinuano?

El plan de premios de Sinuano es inusual porque no hay bolsa acumulada fija: el monto que puedes ganar depende del valor de tu apuesta y de cuántas cifras aciertes. Según los reportes recientes:

Si aciertas las cuatro cifras exactas en el orden correcto, el premio será 4.500 veces lo apostado.

Si aciertas tres cifras (orden exacto), el premio es 400 veces lo apostado.

Si aciertas dos cifras (orden exacto), el premio es 50 veces el valor apostado.

Si aciertas una cifra (reintegro), se paga 5 veces lo apostado.

También existe una modalidad llamada "Combinada" donde aciertas las mismas cifras pero en cualquier orden:

Si aciertas las cuatro cifras en desorden: multiplicador de 208 veces lo apostado.

Si aciertas tres cifras en desorden: multiplicador de 83 veces lo apostado.

¿A qué hora juegan Sinuano en el 29 de septiembre?

Los horarios regulares para los sorteos de Sinuano, que aplican para fechas como el 29 de septiembre, son:

Sinuano Día: a las 2:30 p.m. (hora de Colombia) los días normales; los domingos y festivos podría cambiar (por ejemplo a 1:00 p.m.).

Sinuano Noche: de lunes a sábado a las 10:30 p.m.; los domingos y festivos a 8:30 p.m.

¿Dónde jugar Sinuano y cómo participar?

Para participar del sorteo Sinuano (día o noche) en Colombia:

Eliges una combinación de cuatro dígitos del 0000 al 9999.

Realizas la apuesta en un punto de venta autorizado de loterías o chances.

Indicas si deseas la modalidad directa (orden exacto) o combinada (orden libre).

Guardas tu boleto pues es el comprobante para reclamar si resultas ganador.

¿Por dónde ver el sorteo y dónde seguir resultados?

Para seguir el sorteo y verificar resultados, estas son las vías más comunes: