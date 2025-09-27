0

Sinuano Día de HOY, sábado 27 de septiembre: a qué hora juega y resultados del último sorteo

Si vas a participar del Sinuano Día y Noche, es importante que sepas toda la información del sorteo. Conoce a qué hora juega y cuáles son las estadísticas.

Angie De La Cruz
Conoce los últimos resultados del sorteo Sinuano Día y Noche del sábado 27 de septiembre.
Conoce los últimos resultados del sorteo Sinuano Día y Noche del sábado 27 de septiembre. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

Este sábado 27 de septiembre, se llevará a cabo una nueva edición del Sinuano Día y Noche, por lo que miles de participantes en Colombia ya se preparan para participar. En esta nota de Líbero, podrás cotejar tu boleto EN VIVO y seguir el sorteo minuto a minuto. ¿A qué hora juega? Todas tus dudas las resolvemos AQUÍ. ¡Te deseamos mucha suerte!

Revisa los resultados EN VIVO del sorteo Sinuano Día y Noche del viernes 26 de septiembre.

PUEDES VER: Conoce qué cayó en el sorteo Sinuano Día y Noche del viernes 26 de septiembre

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día y Noche se lleva a cabo de lunes a sábado a las 2:30 pm y las 10:30 pm, respectivamente. Mientras que los domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8:30 p.m. (hora de Colombia).

¿Dónde ver los resultados del Sinuano Día y Noche?

Si quiere revisar los resultados del sorteo Sinuano puede sintonizar el canal oficial Telecaribe o la página de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia. Además de ello, también te dejamos toda la información necesaria en la cobertura de hoy en Líbero.

¿Cuáles son las loterías de Colombia?

  • Lotería de Bogotá
  • Lotería de Boyacá
  • Lotería del Cauca
  • Lotería Cruz Roja
  • Lotería de Cundinamarca
  • Lotería del Huila
  • Lotería de Manizales
  • Extra de Colombia
  • Lotería de Medellín
  • Lotería del Meta
  • Lotería del Quindío
  • Lotería de Risaralda
  • Lotería de Santander
  • Lotería del Tolima
  • Lotería del Valle
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Horóscopo de HOY, sábado 27 de septiembre: predicciones de Josie Diez Canseco

  2. Jair Céspedes hace fuerte revelación tras ser vinculado con Dayanita: "Ahora me dicen don m..."

  3. Último resultado de la Lotería de Boyacá HOY, sábado 27 de septiembre: números ganadores del Premio Mayor

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano