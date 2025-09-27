Sinuano Día de HOY, sábado 27 de septiembre: a qué hora juega y resultados del último sorteo

Este sábado 27 de septiembre, se llevará a cabo una nueva edición del Sinuano Día y Noche, por lo que miles de participantes en Colombia ya se preparan para participar. En esta nota de Líbero, podrás cotejar tu boleto EN VIVO y seguir el sorteo minuto a minuto. ¿A qué hora juega? Todas tus dudas las resolvemos AQUÍ. ¡Te deseamos mucha suerte!

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día y Noche se lleva a cabo de lunes a sábado a las 2:30 pm y las 10:30 pm, respectivamente. Mientras que los domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8:30 p.m. (hora de Colombia).

¿Dónde ver los resultados del Sinuano Día y Noche?

Si quiere revisar los resultados del sorteo Sinuano puede sintonizar el canal oficial Telecaribe o la página de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia. Además de ello, también te dejamos toda la información necesaria en la cobertura de hoy en Líbero.

