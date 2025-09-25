Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 25 de septiembre: últimos resultados y números ganadores del sorteo

El Sinuano es un juego de azar muy popular en Colombia, que funciona como lotería / chance con dos ediciones diarias: Sinuano Día y Sinuano Noche. Es conocido por permitir que la apuesta del jugador "se multiplique" varias veces, dependiendo del número de aciertos, lo que genera gran interés en quienes participan a diario.

¿Cuáles son los premios del sorteo Sinuano Día y Noche? Acierto de cuatro cifras: el ganador recibe 4.500 veces lo apostado.

el ganador recibe 4.500 veces lo apostado. Tres cifras: el jugador recibe 400 veces lo apostado.

el jugador recibe 400 veces lo apostado. Dos cifras : pagan 50 veces lo apostado.

Una cifra: pagan cinco veces lo apostado.

Para el 25 de septiembre de 2025, los apostadores están atentos al sorteo Sinuano: muchos querrán jugar, conocer los números ganadores, reclamar premios y verificar la transmisión del sorteo. En esta nota explicamos paso a paso cómo participar, qué premios se ofrecen, cómo reclamar un premio y dónde ver el sorteo en vivo.

¿Cómo jugar al Sinuano Día y Noche?

Para participar en la lotería del Sinuano, deberás seguir estos pasos y condiciones:

Elegir 4 dígitos

Debes seleccionar cuatro números entre 0 y 9 (cada dígito del 0 al 9). (Regla básica general)

Comprar el boleto o apuesta: Adquirirás el boleto en un punto de venta autorizado o mediante plataformas que el operador haya habilitado.

El costo mínimo suele ser 500 pesos colombianos para la apuesta básica.

Seleccionar modalidad adicional (opcional: "Combinada")

Existe la modalidad llamada Combinada, que permite que los 4 dígitos elegidos "acierten" sin necesidad de seguir el orden exacto. Esto abre posibilidades adicionales de ganancia si tus números coinciden aunque no en orden.

Si aciertas las 4 cifras en desorden bajo Combinada, recibirás 208 veces la apuesta.

Si aciertas 3 cifras en desorden, se multiplica 83 veces.

Esperar el sorteo: Se realizan dos sorteos diariamente (Día y Noche), en horarios establecidos, donde se extraen los 4 números ganadores que determinarán los premios.

Comparar tu boleto con el resultado: Si tu combinación coincide en dígitos y posición (o según modalidad, en desorden) con los números sorteados, habrás ganado.

Premios del Sinuano: cuánto se gana al acertar

El Sinuano tiene un esquema de multiplicadores que varía según cuántas cifras aciertes y en qué modalidad. No hay un "fondo acumulado" fijo; el jugador define la apuesta y en función de ello se calcula el premio multiplicando esa apuesta por un factor.

¿Cómo cobrar los premios del Sinuano?

Si resultas ganador, este es el procedimiento típico para reclamar el premio:

Plazo de reclamación: Tienes 30 días desde la fecha del sorteo para presentar tu boleto ganador y reclamar el premio; pasado ese plazo, el premio caduca.

Documentación requerida según monto: Para premios menores: presentar el boleto original, tu documento de identidad (cédula) y fotocopia de la cédula.

Para montos mayores (entre rangos intermedios): además del boleto y cédula, debes llenar el formulario SIPLAFT (prevención de lavado de activos).

Para premios aún mayores: se exige una certificación bancaria actual (fecha reciente, no mayor a 30 días) para realizar el pago mediante transferencia electrónica.

¿Dónde cobrar?

Los premios pequeños suelen pagarse en los puntos autorizados de venta (siempre que tengan liquidez). Para montos mayores, el pago puede realizarse en oficinas del operador, agencias de lotería o mediante transferencias bancarias, de acuerdo con los procedimientos internos del operador autorizado.

¿Dónde ver el sorteo Sinuano y cómo consultar resultados?

Transmisión en vivo: el sorteo del Sinuano suele transmitirse en canales locales de televisión; por ejemplo, se ha mencionado que Telecaribe ofrece cobertura en vivo para los resultados del sorteo.

Consulta de resultados: Inmediatamente después del sorteo, los resultados (los 4 números ganadores) se publican en sitios de noticias, páginas web oficiales de loterías, portales de apuestas y medios digitales.

Horarios de los sorteos

Sinuano Día: de lunes a sábado a las 2:30 p.m., los domingos y festivos a la 1:00 p.m.

de lunes a sábado a las 2:30 p.m., los domingos y festivos a la 1:00 p.m. Sinuano Noche: de lunes a sábado a las 10:30 p.m., domingos y festivos a las 8:30 p.m.

Por lo tanto, para el sorteo del 25 de septiembre de 2025, puedes seguir la transmisión en alguno de estos horarios nocturnos o diurnos, y luego verificar los resultados mediante los portales indicados.