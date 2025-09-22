Sinuano Día de HOY, lunes 22 de septiembre EN VIVO: resultados y números ganadores del sorteo

Este lunes 22 de septiembre, se realizará un nuevo sorteo de Sinuano Día y Noche, por lo que usted podría ser el próximo ganador si logra acertar los números. ¿Quiere seguir EN VIVO los resultados de la lotería de Colombia? En esta edición especial de Líbero verificará las bolillas que salen, cómo participar y más detalles.

Resultados del Sinuano Día y Noche de hoy, lunes 22 de septiembre, EN VIVO 07:32 ¿Cómo jugó Sinuano Noche? El domingo 21 de septiembre, los números ganadores del Sinuano Noche fueron: 0800-0. 07:30 ¡Bienvenidos! Este lunes 22 de septiembre, sigue en vivo el sorteo Sinuano Día y Noche. Consulta aquí los resultados, números ganadores, horarios y verifica tu boleto. ¡Mucha suerte!

¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano se juega diariamente en sus dos jornadas, Sorteo Día, que se realiza a las 2:30 p. m., mientras que el Sorteo Noche a las 10:30 p. m. Por otro lado, los domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8:30 p. m.

¿Dónde ver el sorteo Sinuano Día y Noche?

Para conocer qué números cayeron en el chance de Colombia, puede sintonizar el canal oficial Telecaribe o la página de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia. Asimismo, en esta cobertura especial de Líbero le compartimos todos los detalles.

¿Cómo se determinan los premios del sorteo Sinuano?

Los premios del sorteo Sinuano Día y Noche se otorgan según la cantidad de números que coincidan en tu boleto con las bolillas ganadoras de las ediciones. Cuantos más aciertos tengas, mayor será monto tendrá tu premio.

Sorteo Sinuano Día y Noche: ¿Cómo reclamar los premios?

Los participantes del chance Sinuano Día y Noche pueden reclamar sus premios presentando el billete ganador en buen estado, en una de las agencias oficiales de la Lotería de Colombia.