Resultados Sinuano Día y Noche HOY, viernes 19 de septiembre: números ganadores de la Lotería colombiana

Para alegría de miles de colombianos, este viernes 19 de septiembre se realizará una nueva edición del Sinuano Día y Noche. Si quieres conocer cuáles serán los últimos resultados de las dos ediciones, entonces tienes que revisar las próximas líneas. Recuerda que puedes ganar grandes premios si aciertas 4 números y también con la nueva quinta.

Resultados del Sinuano Día y Noche para hoy, viernes 19 de septiembre 07:32 ¿Qué jugó Sinuano el día 18 de septiembre? El día 18 de septiembre, los números ganadores del Sinuano fueron: - Sinuano Día: 5696 - 6 - Sinuano Noche: 5177 - 0 07:25 ¡Bienvenido! Este viernes 19 de septiembre se publican los nuevos resultados del sorteo Sinuano. Ingresa y verifica si tu número fue ganador en el Sinuano Día o Noche. 07:23 ¿Cómo jugó el Sinuano anoche? El número ganador del Sinuano Noche de anoche fue el 5177, serie 0.

¿Qué jugó Sinuano hoy, 19 de septiembre?

Los números ganadores del Sinuano para hoy, 19 de septiembre, todavía no se han publicado. Generalmente, el resultado se anuncia en horarios específicos del día.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo colombiano se lleva a cabo dos veces al día, con el Sinuano Día a las 2:30 p.m. y el Sinuano Noche a las 10:30 p.m. Sin embargo, los domingos y días festivos, el sorteo nocturno se adelanta a las 8:30 p.m. Ten en cuenta ello por si quieres ser uno de los primeros en ver los resultados.

¿Cuáles son los premios que ofrece el Sinuano?

Acierto de cuatro cifras: el ganador recibe 4.500 veces lo apostado.

Tres cifras: el jugador recibe 400 veces lo apostado.

Dos cifras: pagan 50 veces lo apostado.

Una cifra: pagan cinco veces lo apostado.

¿Dónde ver el Sinuano Día y Noche EN VIVO?

Para conocer los resultados del Sinuano DÍA y NOCHE puedes sintonizar el canal oficial Telecaribe o visitar la página de YouTube de Resultados de Loterías y Chances en Colombia. Estos medios suelen ofrecer información actualizada y resultados confiables de los sorteos. Además, en esta nota, te daremos los resultados oficiales.

¿Qué significa el nombre Sinuano?

Aunque el Sinuano es una lotería muy popular, pocos saben que su nombre proviene del río Sinú, vital para las comunidades locales a lo largo de la historia.