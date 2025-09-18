- Hoy:
Sinuano Día y Noche de HOY, 18 de septiembre: resultados y números ganadores
Como todos los días, en Colombia se realiza el sorteo Sinuano en sus clásicas ediciones de día y noche donde miles de participantes buscan llevarse el premio mayor.
HOY, jueves 18 de septiembre de 2025, se llevará a cabo los dos turnos del sorteo Sinuano como es habitual. Los primeros resultados se anuncian a las 2:30 p.m., mientras que los números nocturnos a las 10:30 p.m. Entérate de todas las incidencias.
Resultados del Sinuano de Día y Noche: números de HOY, 18 de septiembre
¡Bienvenidos!
Este jueves 18 de septiembre se dará a conocer los nuevos números ganadores del sorteo Sinuano. Conoce si eres uno de los ganadores.
Premios que ganas en el sorteo Sinuano
El cronograma de premios del Sinuano Día y Noche se basa en la cantidad de cifras acertadas y su posición en el número ganador. En ese sentido, los premios se distribuyen de la siguiente manera:
- Acierto de cuatro cifras exactas: El ganador recibe 4.500 veces lo apostado.
- Acierto de tres cifras exactas: El jugador recibe 400 veces lo apostado.
- Acierto de dos cifras exactas: Se otorgan 50 veces lo apostado.
- Acierto de una cifra exacta: Se paga 5 veces lo apostado.
¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?
El sorteo colombiano se realiza de lunes a viernes en sus dos horarios, Sinuano Día a las 2:30 pm y Sinuano Noche a las 10:30 pm. Asimismo, los domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8:30 p.m.
¿Dónde ver el Sinuano Día y Noche en vivo?
Para conocer los resultados del Sinuano DÍA y NOCHE puedes sintonizar el canal oficial Telecaribe o visitar la página de YouTube de Resultados de Loterías y Chances en Colombia. Estos medios suelen ofrecer información actualizada y resultados confiables de los sorteos. Además, en esta nota, te daremos los resultados oficiales.
