Sinuano Día HOY, lunes 15 de septiembre: últimos resultados y números ganadores
Este lunes se dará una nueva edición del sorteo Sinuano en Colombia, y muchos participantes están a la espera de convertirse en los nuevos millonarios.
En Colombia, hay juegos de azar tradicionales que forman parte del día a día de mucha gente, especialmente en la Costa Caribe. Uno de ellos es El Sinuano, a veces llamado "chance Sinuano". Cada día, miles de personas compran sus boletos con la esperanza de acertar una combinación y este lunes 15 de septiembre no será la excepción.
Sinuano Día y Noche HOY, lunes 15 de setiembre: números ganadores
¿Quiénes pueden jugar el Sinuano Noche?
Solo las personas mayores de 18 años puedes jugar el Sinuano Día y Noche.
¿A qué hora juega el Sinuano Día hoy?
El Sinuano Día de hoy juega a las 2:30 p.m.
¿Qué días juega el Sinuano Día y Noche?
El Sinuano Día y Noche realiza un nuevo juego todos los días de la semana.
¡Sigue el minuto a minuto del Sinuano Día y Noche!
Aquí te brindaremos todos los detalles del Sinuano Día y Noche.
Los sorteos ocurren diariamente, incluidos domingos y festivos, y tienen dos ediciones, lo que permite múltiples oportunidades para jugar, revisar resultados y soñar un poco. Conoce a continuación cómo se juega exactamente, cuáles son los horarios de los sorteos, qué premios ofrecen, y por dónde puedes verlos o seguirlos.
¿Qué es El Sinuano y cómo funciona?
El Sinuano es un juego de azar tipo "chance" o lotería diaria que opera principalmente en la región Caribe, organizado por entidades autorizadas y reguladas por Coljuegos u organismo equivalente.
Para participar, el jugador debe escoger una combinación de cuatro dígitos (entre 0 y 9) en el orden que desea. Esa apuesta se hace en puntos autorizados físicos (casas de chance, supermercados, etc.).
Horarios de los sorteos
Estos son los horarios habituales de los sorteos del Sinuano:
- Sinuano Día: Todos los días (lunes a domingo, incluyendo festivos) a las 2:30 p. m.
- Sinuano Noche: De lunes a sábado a las 10:30 p. m.; los domingos y festivos se realiza más temprano, a las 8:30 p. m.
Premios y plan de ganancias
- Si el jugador acierta los cuatro números en el orden exacto, el premio mayor es de 4,500 veces lo apostado.
- Si acierta tres dígitos en el orden exacto, el premio es 400 veces lo apostado.
- Para dos dígitos acertados (también en orden), se paga 50 veces lo apostado.
- Si acierta solo un dígito en la posición exacta, también hay premio: es 5 veces lo apostado.
¿Dónde ver el sorteo?
Se transmite en vivo por el canal regional Telecaribe. También se puede seguir por plataformas de internet: páginas web de loterías/chaNces, medios digitales que publican resultados, e incluso YouTube en canales que dan los resultados del Sinuano Día y Noche.
