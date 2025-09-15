Sinuano Día HOY, lunes 15 de septiembre: últimos resultados y números ganadores

0
Este lunes se dará una nueva edición del sorteo Sinuano en Colombia, y muchos participantes están a la espera de convertirse en los nuevos millonarios.

Daniela Alvarado
El Sinuano Día y Noche: consulta los resultados del juego
El Sinuano Día y Noche: consulta los resultados del juego
En Colombia, hay juegos de azar tradicionales que forman parte del día a día de mucha gente, especialmente en la Costa Caribe. Uno de ellos es El Sinuano, a veces llamado "chance Sinuano". Cada día, miles de personas compran sus boletos con la esperanza de acertar una combinación y este lunes 15 de septiembre no será la excepción.

Conoce los resultados del sorteo Sinuano Día y Noche de este domingo 14 de septiembre del 2025.

Sinuano Día y Noche HOY, lunes 15 de setiembre: números ganadores

09:37
15/9/2025

¿Quiénes pueden jugar el Sinuano Noche?

Solo las personas mayores de 18 años puedes jugar el Sinuano Día y Noche.

09:24
15/9/2025

¿A qué hora juega el Sinuano Día hoy?

El Sinuano Día de hoy juega a las 2:30 p.m.

08:54
15/9/2025

¿Qué días juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día y Noche realiza un nuevo juego todos los días de la semana.

08:49
15/9/2025

¡Sigue el minuto a minuto del Sinuano Día y Noche!

Aquí te brindaremos todos los detalles del Sinuano Día y Noche.

Los sorteos ocurren diariamente, incluidos domingos y festivos, y tienen dos ediciones, lo que permite múltiples oportunidades para jugar, revisar resultados y soñar un poco. Conoce a continuación cómo se juega exactamente, cuáles son los horarios de los sorteos, qué premios ofrecen, y por dónde puedes verlos o seguirlos.

¿Qué es El Sinuano y cómo funciona?

El Sinuano es un juego de azar tipo "chance" o lotería diaria que opera principalmente en la región Caribe, organizado por entidades autorizadas y reguladas por Coljuegos u organismo equivalente.

Para participar, el jugador debe escoger una combinación de cuatro dígitos (entre 0 y 9) en el orden que desea. Esa apuesta se hace en puntos autorizados físicos (casas de chance, supermercados, etc.).

Horarios de los sorteos

Estos son los horarios habituales de los sorteos del Sinuano:

  • Sinuano Día: Todos los días (lunes a domingo, incluyendo festivos) a las 2:30 p. m.
  • Sinuano Noche: De lunes a sábado a las 10:30 p. m.; los domingos y festivos se realiza más temprano, a las 8:30 p. m.

Premios y plan de ganancias

  • Si el jugador acierta los cuatro números en el orden exacto, el premio mayor es de 4,500 veces lo apostado.
  • Si acierta tres dígitos en el orden exacto, el premio es 400 veces lo apostado.
  • Para dos dígitos acertados (también en orden), se paga 50 veces lo apostado.
  • Si acierta solo un dígito en la posición exacta, también hay premio: es 5 veces lo apostado.

¿Dónde ver el sorteo?

Se transmite en vivo por el canal regional Telecaribe. También se puede seguir por plataformas de internet: páginas web de loterías/chaNces, medios digitales que publican resultados, e incluso YouTube en canales que dan los resultados del Sinuano Día y Noche.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

