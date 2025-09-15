Sinuano Día HOY, lunes 15 de septiembre: últimos resultados y números ganadores

En Colombia, hay juegos de azar tradicionales que forman parte del día a día de mucha gente, especialmente en la Costa Caribe. Uno de ellos es El Sinuano, a veces llamado "chance Sinuano". Cada día, miles de personas compran sus boletos con la esperanza de acertar una combinación y este lunes 15 de septiembre no será la excepción.

Sinuano Día y Noche HOY, lunes 15 de setiembre: números ganadores 09:37 ¿Quiénes pueden jugar el Sinuano Noche? Solo las personas mayores de 18 años puedes jugar el Sinuano Día y Noche. 09:24 ¿A qué hora juega el Sinuano Día hoy? El Sinuano Día de hoy juega a las 2:30 p.m. 08:54 ¿Qué días juega el Sinuano Día y Noche? El Sinuano Día y Noche realiza un nuevo juego todos los días de la semana. 08:49 ¡Sigue el minuto a minuto del Sinuano Día y Noche! Aquí te brindaremos todos los detalles del Sinuano Día y Noche.

Los sorteos ocurren diariamente, incluidos domingos y festivos, y tienen dos ediciones, lo que permite múltiples oportunidades para jugar, revisar resultados y soñar un poco. Conoce a continuación cómo se juega exactamente, cuáles son los horarios de los sorteos, qué premios ofrecen, y por dónde puedes verlos o seguirlos.

¿Qué es El Sinuano y cómo funciona?

El Sinuano es un juego de azar tipo "chance" o lotería diaria que opera principalmente en la región Caribe, organizado por entidades autorizadas y reguladas por Coljuegos u organismo equivalente.

Para participar, el jugador debe escoger una combinación de cuatro dígitos (entre 0 y 9) en el orden que desea. Esa apuesta se hace en puntos autorizados físicos (casas de chance, supermercados, etc.).

Horarios de los sorteos

Estos son los horarios habituales de los sorteos del Sinuano:

Sinuano Día: Todos los días (lunes a domingo, incluyendo festivos) a las 2:30 p. m.

Todos los días (lunes a domingo, incluyendo festivos) a las 2:30 p. m. Sinuano Noche: De lunes a sábado a las 10:30 p. m.; los domingos y festivos se realiza más temprano, a las 8:30 p. m.

Premios y plan de ganancias

Si el jugador acierta los cuatro números en el orden exacto, el premio mayor es de 4,500 veces lo apostado.

Si acierta tres dígitos en el orden exacto, el premio es 400 veces lo apostado.

Para dos dígitos acertados (también en orden), se paga 50 veces lo apostado.

Si acierta solo un dígito en la posición exacta, también hay premio: es 5 veces lo apostado.

¿Dónde ver el sorteo?

Se transmite en vivo por el canal regional Telecaribe. También se puede seguir por plataformas de internet: páginas web de loterías/chaNces, medios digitales que publican resultados, e incluso YouTube en canales que dan los resultados del Sinuano Día y Noche.