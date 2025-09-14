- Hoy:
Sorteo Sinuano Día de HOY, domingo 14 de septiembre: resultados EN VIVO y números ganadores
Conoce cuáles son los números ganadores del chance de Colombia en sus dos ediciones: Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 14 de septiembre del 2025.
Este domingo 14 de septiembre, se realizará un nuevo sorteo de Sinuano Día y Noche, por lo que usted podría ser el próximo ganador si logra acertar todos los números. ¿Quiere seguir EN VIVO los resultados de la lotería de Colombia? En esta edición especial de Líbero.pe verificará las bolillas que salen, cómo participar y más detalles.
Sinuano Día y Noche: resultados oficiales de HOY, domingo 14 de septiembre
¿Dónde comprar boletos de El Sinuano?
Para participar en El Sinuano, puedes comprar tus boletos en los puntos de venta autorizados o realizar la adquisición de forma online a través de la página web de Record.
Premios de El Sinuano
- Cuatro aciertos: 4,500 veces lo apostado.
- Tres aciertos: 400 veces lo apostado.
- Dos aciertos: 50 veces lo apostado.
- Un acierto: 5 veces lo apostado.
¿Cuáles son las demás loterías disponibles en Colombia?
- Lotería de Bogotá
- Lotería de Boyacá
- Lotería del Cauca
- Lotería Cruz Roja
- Lotería de Cundinamarca
- Lotería del Huila
- Lotería de Manizales
- Extra de Colombia
- Lotería de Medellín
- Lotería del Meta
- Lotería del Quindío
- Lotería de Risaralda
- Lotería de Santander
- Lotería del Tolima
Lotería del Valle
¡Bienvenidos a la NUEVA EDICIÓN EN VIVO del Sinuano!
Hoy, domingo 14 de septiembre, se celebra una nueva edición del Sorteo Sinuano Día y Noche. ¿Serás uno de los afortunados ganadores? ¡Descubre los resultados de HOY en Líbero.pe!
¿Dónde ver el sorteo Sinuano Día y Noche?
Para conocer cuáles son las bolillas ganadoras del popular chance de Colombia, puede sintonizar el canal oficial Telecaribe o la página de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia.
¿Cómo se determinan los premios del sorteo Sinuano?
Los premios del sorteo Sinuano Día y Noche se otorgan, según la cantidad de números que coincidan en tu boleto con las bolillas ganadoras de las ediciones. Cuantos más aciertos tengas, mayor será monto tendrá tu premio.
Sinuano Día y Noche: ¿Cómo reclamar los premios?
Los participantes del chance Sinuano Día y Noche pueden reclamar sus premios presentando el billete ganador en buen estado, en una de las agencias oficiales de la Lotería de Colombia a nivel nacional.
