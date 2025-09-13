Resultados Lotería de Boyacá de HOY, sábado 13 de septiembre: números ganadores del premio mayor

Este sábado 13 de septiembre, se realizará el sorteo 4589 de la Lotería de Boyacá en Colombia y no solo entregará el premio mayor de $15.000 millones de pesos, también tiene un interesante plan de premios. ¿A qué hora juega, cuáles son los números que más salen y los últimos resultados? Te brindamos todos los detalles que debes conocer.

¿Qué número cayó en el último sorteo de la Lotería de Boyacá?

Números ganadores: 2235.

2235. Serie: 189.

Números ganadores de la Lotería de Boyacá del sábado 6 de septiembre.

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?

El sorteo de la Lotería de Boyacá se juega todos los sábados a las 10:40 p. m. (hora de Colombia), pero el juego del premio mayor de $15.000 millones comienza a las 10:42 de la noche.

¿Cuáles son los números que más caen en la Lotería de Boyacá?

Estos son algunos de los datos más recientes sobre los números que más se repiten en la Lotería de Boyacá, con base en fuentes de estadísticas:

Número 5: 26 veces

26 veces Número 6: 19 veces

19 veces Número 9: 19 veces

19 veces Número 4: 19 veces.

¿Dónde ver el sorteo de la Lotería de Boyacá?

Puedes ver el juego de la Lotería de Boyacá mediante diversas plataformas: Canal Trece, televisión en Colombia; Facebook Live, en la página oficial de la Lotería de Boyacá y YouTube Live, desde los canales oficiales.

Plan de premios de la Lotería de Boyacá