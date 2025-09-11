- Hoy:
Resultados Sinuano Día y Noche HOY, jueves 11 de setiembre: últimos números ganadores del sorteo
Conoce AQUÍ los números ganadores del Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 11 de setiembre. ¡Puedes ser uno de los afortunados, mucha suerte!
El Sinuano Día y Noche se ha convertido en una de las loterías más populares de Colombia, porque ofrece diversos premios a sus participantes, además, realiza un nuevo sorteo todos los días de semana, lo cual genera que los concursantes tengan más chances de ganar. Si eres uno de ellos, entonces tienes que revisar las próximas líneas, porque conocerás los números ganadores de esta última edición.
Sinuano Día y Noche de HOY, 11 de septiembre: números ganadores
¡Bienvenidos!
HOY, jueves 11 de septiembre, se darán a conocer los números ganadores del nuevo sorteo Sinuano de Día y Noche.
¿Cómo jugó el Sinuano Día y Noche el miércoles 10 de septiembre?
- Resultado Sinuano Día: 3797 - 1
- Resultado Sinuano Noche: POR CONFIRMAR
¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?
Las personas debes saber que el Sinuano Día y Noche tiene un horario establecido de lunes a sábado. Esto quiere decir que el primer sorteo comienza a las 2:30 p.m., mientras que el juego nocturno inicia a las 10:30; sin embargo, los domingos o días festivos, la edición empieza a las 8:30 p.m.
Premios del Sinuano Día y Noche
A continuación, podrás conocer cuáles son los premios que puedes llegar a ganar si aciertas los números ganadores del Sinuano Día y Noche.
- Acierto de cuatro cifras: el ganador recibe 4.500 veces lo apostado.
- Tres cifras: el jugador recibe 400 veces lo apostado.
- Dos cifras: pagan 50 veces lo apostado.
- Una cifra: pagan cinco veces lo apostado.
¿Cuáles son las loterías de Colombia?
- Lotería de Bogotá
- Lotería de Boyacá
- Lotería del Cauca
- Lotería Cruz Roja
- Lotería de Cundinamarca
- Lotería del Huila
- Lotería de Manizales
- Extra de Colombia
- Lotería de Medellín
- Lotería del Meta
- Lotería del Quindío
- Lotería de Risaralda
- Lotería de Santander
- Lotería del Tolima
- Lotería del Valle
¿Dónde ver el Sinuano Día y Noche?
Para poder ver el juego del Sinuano Día y Noche EN VIVO, solo tienes que sintonizar el canal TeleSantiago. Los números ganadores también estarán disponibles en la página web del Diario Líbero o canal de YouTube 'Record'.
