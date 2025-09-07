Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 7 de septiembre EN VIVO: últimos resultados y números ganadores

HOY, domingo 7 de septiembre, se llevará a cabo la nueva edición del sorteo Sinuano de Día y Noche donde miles de usuarios podrán poner a prueba su suerte. Si registraste tu boleto, es importante que revises los premios, resultados y más. ¡Mucha suerte!

Resultados Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 7 de septiembre 07:31 ¡Bienvenidos! Este domingo 7 de septiembre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

Premios del Sinuano Día y Noche

Si estás participando en el sorteo Sinuano de Día y Noche, entonces es importante que revises cuáles son los premios que puedes llevarte a casa. Todo dependerá de la cantidad de aciertos.

Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo colombiano es uno de los más populares y en cada jornada se realiza dos veces al día, con el Sinuano Día a las 2:30 p.m. y el Sinuano Noche a las 10:30 p.m. Sin embargo, los domingos y días festivos, el sorteo nocturno se adelanta a las 8:30 p.m.