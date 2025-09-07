- Hoy:
Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 7 de septiembre EN VIVO: últimos resultados y números ganadores
Conoce cuáles son los números ganadores del sorteo Sinuano, una de las loterías más famosas que se juega en Colombia durante todos los días de la semana.
HOY, domingo 7 de septiembre, se llevará a cabo la nueva edición del sorteo Sinuano de Día y Noche donde miles de usuarios podrán poner a prueba su suerte. Si registraste tu boleto, es importante que revises los premios, resultados y más. ¡Mucha suerte!
Resultados Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 7 de septiembre
¡Bienvenidos!
Este domingo 7 de septiembre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.
Premios del Sinuano Día y Noche
Si estás participando en el sorteo Sinuano de Día y Noche, entonces es importante que revises cuáles son los premios que puedes llevarte a casa. Todo dependerá de la cantidad de aciertos.
- Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.
¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?
El sorteo colombiano es uno de los más populares y en cada jornada se realiza dos veces al día, con el Sinuano Día a las 2:30 p.m. y el Sinuano Noche a las 10:30 p.m. Sin embargo, los domingos y días festivos, el sorteo nocturno se adelanta a las 8:30 p.m.
