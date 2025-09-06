- Hoy:
Sinuano Día y Noche HOY, sábado 6 de septiembre: resultados y números ganadores EN VIVO
Como todos los días, el sorteo Sinuano se estará jugando en sus dos ediciones en Colombia. Si estás participando, debes revisar todas las incidencias.
HOY, sábado 6 de septiembre, miles de ciudadanos buscan convertirse en los grandes afortunados de la jornada del Sinuano de Día y Noche. Para ello, es importante que registren su jugada ganadora. Revisa cuáles son los premios que podrías llevarte según la cantidad de aciertos, horarios y mucho más.
Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 6 de septiembre: números ganadores
¡Bienvenidos!
HOY, sábado 6 de septiembre, se estará jugando el sorteo Sinuano donde miles de personas podrán participar para llevarse el premio mayor.
¿A qué hora ver el Sinuano Día y Noche?
El Sinuano Día y Noche se juega de lunes a sábado a las 2:30 pm y las 10:30 pm, respectivamente. Sin embargo, los domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8:30 p.m. (hora colombiana). Puedes seguir la cobertura especial de Diario Líbero.
¿Dónde ver los resultados el sorteo Sinuano?
El sorteo Sinuano Día y Noche se puede sintonizar, a través del canal oficial Telecaribe, o la página de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia. Es importante seguir la transmisión para saber la cantidad de aciertos que tuviste.
Cómo jugar el sorteo Sinuano
- Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
- Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: Coincidir con las tres últimas cifras en el orden exacto.
- Combinado tres cifras: Coincidir con las tres últimas cifras en cualquier orden.
- Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
- Una cifra o uña: Acertar únicamente la última cifra.
