Tabla Eliminatorias Mundial 2026 Sudamérica: resultados y posiciones

Sinuano Día y Noche HOY, sábado 6 de septiembre: resultados y números ganadores EN VIVO

Como todos los días, el sorteo Sinuano se estará jugando en sus dos ediciones en Colombia. Si estás participando, debes revisar todas las incidencias.

Números ganadores del sorteo Sinuano
HOY, sábado 6 de septiembre, miles de ciudadanos buscan convertirse en los grandes afortunados de la jornada del Sinuano de Día y Noche. Para ello, es importante que registren su jugada ganadora. Revisa cuáles son los premios que podrías llevarte según la cantidad de aciertos, horarios y mucho más.

Coteja tu boleto y verifica cuántos aciertos tuviste en el sorteo Sinuano.

Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 6 de septiembre: números ganadores

07:18
6/9/2025

¡Bienvenidos!

HOY, sábado 6 de septiembre, se estará jugando el sorteo Sinuano donde miles de personas podrán participar para llevarse el premio mayor.

¿A qué hora ver el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día y Noche se juega de lunes a sábado a las 2:30 pm y las 10:30 pm, respectivamente. Sin embargo, los domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8:30 p.m. (hora colombiana). Puedes seguir la cobertura especial de Diario Líbero.

¿Dónde ver los resultados el sorteo Sinuano?

El sorteo Sinuano Día y Noche se puede sintonizar, a través del canal oficial Telecaribe, o la página de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia. Es importante seguir la transmisión para saber la cantidad de aciertos que tuviste.

Cómo jugar el sorteo Sinuano

  • Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
  • Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: Coincidir con las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Combinado tres cifras: Coincidir con las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
  • Una cifra o uña: Acertar únicamente la última cifra.
