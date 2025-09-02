- Hoy:
Sinuano Día y Noche de HOY, martes 2 de septiembre EN VIVO: últimos resultados y números ganadores
Mantente al tanto del famoso juego de azar colombiano, donde los apostadores tienen la oportunidad de cambiar su vida para siempre.
MOMENTOS DESTACADOS
En Colombia, el Sinuano es una de las loterías más populares, especialmente en la región de la Costa Caribe. Hoy, martes 2 de septiembre, los jugadores pueden tentar su suerte en los sorteos diarios: Sinuano Día y Sinuano Noche. ¿Ya participas o quieres saber cómo hacerlo? Aquí te lo explicamos y además encontrarás los últimos resultados.
Resultados Sinuano Día y Noche: sigue el sorteo EN VIVO de hoy, martes 2 de septiembre
¿Cuáles son los premios del sorteo Sinuano Día y Noche?
¡Bienvenidos!
Este martes 2 de septiembre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.
¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?
El Sinuano se realiza todos los días en dos momentos clave. El sorteo del Día tiene lugar a las 2:30 p. m., permitiendo a los jugadores poner a prueba su suerte durante la tarde. Luego, a las 10:30 p. m., se lleva a cabo el Sinuano Noche, que cierra la jornada con una nueva oportunidad de ganar.
¿Cuándo juega el Sinuano en Colombia?
El Sinuano se celebra a diario sin interrupciones. Los sorteos se realizan de lunes a domingo e incluyen también los días feriados, lo que brinda a los jugadores la posibilidad de participar y poner a prueba su suerte durante todo el año.
¿Cuánto se gana en el Sinuano?
- Premio de cuatro cifras: cuando el número jugado coincide en su totalidad, el apostador obtiene un premio equivalente a 4.500 veces el valor apostado, lo que representa la mayor ganancia posible en este sorteo.
- Premio de tres cifras: si el jugador acierta únicamente los tres últimos dígitos del número ganador, recibe un pago de 400 veces el monto apostado.
- Premio de dos cifras: en caso de acertar los dos últimos números, la lotería otorga una ganancia de 50 veces lo jugado.
- Premio de una cifra: si solo coincide la última cifra del número elegido, el jugador obtiene un pago de cinco veces el valor de su apuesta.
