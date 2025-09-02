En Colombia, el Sinuano es una de las loterías más populares, especialmente en la región de la Costa Caribe. Hoy, martes 2 de septiembre, los jugadores pueden tentar su suerte en los sorteos diarios: Sinuano Día y Sinuano Noche. ¿Ya participas o quieres saber cómo hacerlo? Aquí te lo explicamos y además encontrarás los últimos resultados.

Resultados Sinuano Día y Noche: sigue el sorteo EN VIVO de hoy, martes 2 de septiembre 09:28 ¿Qué jugó el Sinuano anoche? Resultados del Sinuano de Noche: 4118-3 08:13 ¿Cuáles son los premios del sorteo Sinuano Día y Noche? Acierto de cuatro cifras: el ganador recibe 4.500 veces lo apostado. Tres cifras: el jugador recibe 400 veces lo apostado. Dos cifras: pagan 50 veces lo apostado. Una cifra: pagan cinco veces lo apostado.

el ganador recibe 4.500 veces lo apostado. Tres cifras: el jugador recibe 400 veces lo apostado.

el jugador recibe 400 veces lo apostado. Dos cifras : pagan 50 veces lo apostado.

: pagan 50 veces lo apostado. Una cifra: pagan cinco veces lo apostado. 07:17 ¡Bienvenidos! Este martes 2 de septiembre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano se realiza todos los días en dos momentos clave. El sorteo del Día tiene lugar a las 2:30 p. m., permitiendo a los jugadores poner a prueba su suerte durante la tarde. Luego, a las 10:30 p. m., se lleva a cabo el Sinuano Noche, que cierra la jornada con una nueva oportunidad de ganar.

¿Cuándo juega el Sinuano en Colombia?

El Sinuano se celebra a diario sin interrupciones. Los sorteos se realizan de lunes a domingo e incluyen también los días feriados, lo que brinda a los jugadores la posibilidad de participar y poner a prueba su suerte durante todo el año.

¿Cuánto se gana en el Sinuano?