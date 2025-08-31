0
Previa del Boca Juniors vs. Aldosivi por Liga Profesional

Resultados Sinuano Día, domingo 31 de agosto: números ganadores del famoso chance de Colombia

Hoy como cada día se celebra el Sorteo Sinuano en sus ediciones Día y Noche. ¡No dejes de participar para volverte millonario!

Daniel Robles
Sigue EN VIVO los resultados del sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 31 de agosto.
Sigue EN VIVO los resultados del sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 31 de agosto.
Para alegría de miles de colombianos, este domingo 31 de agosto se realizará una nueva edición del Sinuano Día y Noche. Si quieres conocer cuáles serán los últimos resultados de las dos ediciones, entonces tienes que revisar las próximas líneas. Recuerda que puedes ganar grandes premios si aciertas 4 números y la 5ta bolilla.

Resultados del Sinuano Día y Noche, famosa lotería que se juega en Colombia.

Sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 31 de agosto

08:04
31/8/2025

¿Cuánto paga Sinuano por acertar las cifras en orden?

Los premios del chance Sinuano se dan de acuerdo con lo autorizado por Coljuegos para este tipo de apuestas. Si aciertas las cifras en orden, te pagarán así:

07:08
31/8/2025

¡Bienvenidos al Sorteo Sinuano!

HOY, domingo 31 de agosto, puedes conocer los resultados completos y números ganadores del Sorteo Sinuano (Día y Noche). No te lo pierdas.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo colombiano se lleva a cabo dos veces al día, con el Sinuano Día a las 2:30 p.m. y el Sinuano Noche a las 10:30 p.m. Sin embargo, los domingos y días festivos, el sorteo nocturno se adelanta a las 8:30 p.m. Ten en cuenta ello por si quieres ser uno de los primeros en ver los resultados.

¿Cuáles son los premios que ofrece el Sinuano?

  • Acierto de cuatro cifras: el ganador recibe 4.500 veces lo apostado.
  • Tres cifras: el jugador recibe 400 veces lo apostado.
  • Dos cifras: pagan 50 veces lo apostado.
  • Una cifra: pagan cinco veces lo apostado.

¿Dónde ver el Sinuano Día y Noche EN VIVO?

Para conocer los resultados del Sinuano DÍA y NOCHE puedes sintonizar el canal oficial Telecaribe o visitar la página de YouTube de Resultados de Loterías y Chances en Colombia. Estos medios suelen ofrecer información actualizada y resultados confiables de los sorteos. Además, en esta nota, te daremos los resultados oficiales.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

