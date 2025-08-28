Sinuano Día y Noche de hoy, viernes 29 de agosto | Horarios y últimos resultados del chance de Colombia

El Sinuano Día y Noche es uno de los juegos de azar más populares de Colombia, que ofrece a los apostadores la oportunidad de participar en dos sorteos diarios: uno en la tarde y otro en la noche.

Este formato doble ha consolidado su preferencia en regiones como la Costa Caribe, debido a sus atractivos premios y la accesibilidad de su mecánica. Para este viernes 29 de agosto de 2025, te dejaremos todo lo que necesitas saber sobre cómo jugar, los horarios, dónde ver los resultados, y cómo reclamar en caso de ser ganador.

¿Cómo se juega Sinuano Día y Noche?

Selección de números: Debes elegir cuatro cifras, cada una del 0 al 9. Estas se extraen de tómbolas independientes, una por cada posición (millares, centenas, decenas y unidades).

Compra del boleto: Puedes adquirir tu apuesta en puntos físicos autorizados o mediante plataformas digitales como Paga Todo, SuperGIROS o Loticolombi.

Modalidades de apuesta:

Directo (acierto exacto de las 4 cifras): paga 4 500 veces lo apostado.

Tres cifras: paga 400 veces.

Dos cifras ("pata"): paga 50 veces.

Una cifra ("uñita"): paga 5 veces

En algunas ediciones, se suma la modalidad de "La Quinta", un quinto número que aporta premios adicionales

¿Cuándo se juegan los sorteos?

Sinuano Día:

Lunes a sábado: 2:30 p.m.

Domingos y festivos: 1:00 p.m.

Sinuano Noche:

Lunes a sábado: 10:30 p.m.

Domingos y festivos: 8:30 p.m.

¿Cómo y dónde ver los resultados?

Televisión regional: La transmisión oficial se realiza en Telecaribe, canal regional que cubre los sorteos en vivo.

Internet: También puedes ver los resultados en tiempo real en el canal de YouTube “Resultados de Loterías y Chances en Colombia”

Sitios web y portales especializados

¿Cuánto se puede ganar con los premios?

Los premios dependen de la modalidad y el monto apostado. En la versión Directo (4 cifras acertadas en orden): El premio es 4 500 veces lo apostado. Las otras modalidades (3 cifras, 2 cifras, 1 cifra) tienen multiplicadores menores: por 400, 50 y 5 respectivamente.

¿Cómo se reclaman los premios?