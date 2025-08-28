Sinuano Día y Noche de hoy, viernes 29 de agosto | Horarios y últimos resultados del chance de Colombia

0
El sorteo Sinuano tendrá una nueva emisión este 29 de agosto y miles de ciudadanos podrán poner su suerte en juego con las combinaciones.

Daniela Alvarado
Sinuano Día y Noche: revisa los últimos resultados del juego
Sinuano Día y Noche: revisa los últimos resultados del juego | FOTO: Daniela Alvarado / Líbero
El Sinuano Día y Noche es uno de los juegos de azar más populares de Colombia, que ofrece a los apostadores la oportunidad de participar en dos sorteos diarios: uno en la tarde y otro en la noche.

Revisa los números ganadores del sorteo Sinuano del jueves 28 de agosto de 2025.

Este formato doble ha consolidado su preferencia en regiones como la Costa Caribe, debido a sus atractivos premios y la accesibilidad de su mecánica. Para este viernes 29 de agosto de 2025, te dejaremos todo lo que necesitas saber sobre cómo jugar, los horarios, dónde ver los resultados, y cómo reclamar en caso de ser ganador.

¿Cómo se juega Sinuano Día y Noche?

  • Selección de números: Debes elegir cuatro cifras, cada una del 0 al 9. Estas se extraen de tómbolas independientes, una por cada posición (millares, centenas, decenas y unidades).
  • Compra del boleto: Puedes adquirir tu apuesta en puntos físicos autorizados o mediante plataformas digitales como Paga Todo, SuperGIROS o Loticolombi.

Modalidades de apuesta:

  • Directo (acierto exacto de las 4 cifras): paga 4 500 veces lo apostado.
  • Tres cifras: paga 400 veces.
  • Dos cifras ("pata"): paga 50 veces.
  • Una cifra ("uñita"): paga 5 veces
  • En algunas ediciones, se suma la modalidad de "La Quinta", un quinto número que aporta premios adicionales

¿Cuándo se juegan los sorteos?

Sinuano Día:

  • Lunes a sábado: 2:30 p.m.
  • Domingos y festivos: 1:00 p.m.

Sinuano Noche:

  • Lunes a sábado: 10:30 p.m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p.m.

¿Cómo y dónde ver los resultados?

  • Televisión regional: La transmisión oficial se realiza en Telecaribe, canal regional que cubre los sorteos en vivo.
  • Internet: También puedes ver los resultados en tiempo real en el canal de YouTube “Resultados de Loterías y Chances en Colombia”
  • Sitios web y portales especializados

¿Cuánto se puede ganar con los premios?

Los premios dependen de la modalidad y el monto apostado. En la versión Directo (4 cifras acertadas en orden): El premio es 4 500 veces lo apostado. Las otras modalidades (3 cifras, 2 cifras, 1 cifra) tienen multiplicadores menores: por 400, 50 y 5 respectivamente.

¿Cómo se reclaman los premios?

  • Premios menores: Puedes cobrarlos directamente en los puntos de venta autorizados presentando el boleto ganador y tu documento de identidad.
  • Premios mayores: Estos suelen requerir acudir a oficinas centrales del operador o de SuperGIROS, con el soportante original y tu documento de identidad. En casos de montos elevados, podría haber requisitos adicionales o consideraciones tributarias.
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

