Sinuano Día y Noche de hoy, viernes 29 de agosto | Horarios y últimos resultados del chance de Colombia
El sorteo Sinuano tendrá una nueva emisión este 29 de agosto y miles de ciudadanos podrán poner su suerte en juego con las combinaciones.
El Sinuano Día y Noche es uno de los juegos de azar más populares de Colombia, que ofrece a los apostadores la oportunidad de participar en dos sorteos diarios: uno en la tarde y otro en la noche.
PUEDES VER: Resultados Sinuano Día de HOY, jueves 28 de agosto, EN VIVO | Mira los números ganadores del último chance
Este formato doble ha consolidado su preferencia en regiones como la Costa Caribe, debido a sus atractivos premios y la accesibilidad de su mecánica. Para este viernes 29 de agosto de 2025, te dejaremos todo lo que necesitas saber sobre cómo jugar, los horarios, dónde ver los resultados, y cómo reclamar en caso de ser ganador.
¿Cómo se juega Sinuano Día y Noche?
- Selección de números: Debes elegir cuatro cifras, cada una del 0 al 9. Estas se extraen de tómbolas independientes, una por cada posición (millares, centenas, decenas y unidades).
- Compra del boleto: Puedes adquirir tu apuesta en puntos físicos autorizados o mediante plataformas digitales como Paga Todo, SuperGIROS o Loticolombi.
Modalidades de apuesta:
- Directo (acierto exacto de las 4 cifras): paga 4 500 veces lo apostado.
- Tres cifras: paga 400 veces.
- Dos cifras ("pata"): paga 50 veces.
- Una cifra ("uñita"): paga 5 veces
- En algunas ediciones, se suma la modalidad de "La Quinta", un quinto número que aporta premios adicionales
¿Cuándo se juegan los sorteos?
Sinuano Día:
- Lunes a sábado: 2:30 p.m.
- Domingos y festivos: 1:00 p.m.
Sinuano Noche:
- Lunes a sábado: 10:30 p.m.
- Domingos y festivos: 8:30 p.m.
¿Cómo y dónde ver los resultados?
- Televisión regional: La transmisión oficial se realiza en Telecaribe, canal regional que cubre los sorteos en vivo.
- Internet: También puedes ver los resultados en tiempo real en el canal de YouTube “Resultados de Loterías y Chances en Colombia”
- Sitios web y portales especializados
¿Cuánto se puede ganar con los premios?
Los premios dependen de la modalidad y el monto apostado. En la versión Directo (4 cifras acertadas en orden): El premio es 4 500 veces lo apostado. Las otras modalidades (3 cifras, 2 cifras, 1 cifra) tienen multiplicadores menores: por 400, 50 y 5 respectivamente.
¿Cómo se reclaman los premios?
- Premios menores: Puedes cobrarlos directamente en los puntos de venta autorizados presentando el boleto ganador y tu documento de identidad.
- Premios mayores: Estos suelen requerir acudir a oficinas centrales del operador o de SuperGIROS, con el soportante original y tu documento de identidad. En casos de montos elevados, podría haber requisitos adicionales o consideraciones tributarias.
