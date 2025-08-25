Sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 25 de agosto: resultados EN VIVO y números ganadores

Este lunes 25 de agosto, se realizará una nueva jornada del Sinuano Día y Noche. ¿Ya tiene su boleto ganador a la mano? Si quiere participar del juego de lotería de Colombia, no se puede perder toda la información que tenemos para usted. En esta nota de Líbero, podrá revisar cómo jugar, cuáles son los premios y seguir EN DIRECTO el sorteo.

¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día y Noche se juega de lunes a sábado a las 2:30 pm y las 10:30 pm, respectivamente. Sin embargo, los domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8:30 p.m. (hora colombiana).

¿Dónde ver los resultados el sorteo Sinuano?

El sorteo Sinuano Día y Noche se puede sintonizar, a través del canal oficial Telecaribe, o la página de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia.

¿Cuáles son los premios del Sorteo Sinuano Día y Noche?

Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta .

. Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta .

. Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta .

. Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

¿Cuáles son las loterías de Colombia?