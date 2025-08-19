Sinuano Día y Noche de HOY, martes 19 de agosto: sigue el sorteo EN VIVO, resultados y números ganadores

- Hoy:
Este martes 19 de agosto, se jugará una nueva edición del Sinuano Día y Noche en sus jornadas habituales. ¿Piensa en participar del sorteo? Si es así, entonces no se puede perder esta nota, en la que le compartiremos más detalles sobre el popular juego de Colombia, como premios, dónde y cómo ver EN VIVO los resultados.
¿A qué hora juega Sinuano Día y Noche?
El popular sorteo de Colombia se juega de lunes a viernes en sus dos horarios, Sinuano Día a las 2:30 pm y Sinuano Noche a las 10:30 pm. Mientras que los días domingos y feriados, el segundo horario cambia a las 8:30 de la noche.
¿Cómo ver los resultados del Sinuano?
Si quiere revisar los resultados del sorteo Sinuano, debes sintonizar el canal oficial Telecaribe o la página de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia. Además, puede seguir EN VIVO los números ganadores en esta edición especial de Líbero.
¿Dónde comprar boletos para el sorteo Sinuano?
Si desea participar del Sorteo Sinuano, puede adquirir sus respectivos boletos en puntos de venta autorizados a nivel nacional o en la página web de Record.
Plan de premios del Sorteo Sinuano Día y Noche
Te compartimos la lista de premios que puedes ganar si logras acertar las bolillas ganadoras del sorteo colombiano, en cualquiera de sus ediciones, Día o Noche:
- Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.
