Sinuano Día de HOY, domingo 17 de agosto de 2025: números ganadores y últimos resultados EN VIVO
De lunes a domingo, en Colombia se juega el sorteo Sinuano de Día y Noche donde se anuncian nuevos ganadores en las dos ediciones.
HOY, domingo 17 de agosto, miles de ciudadanos colombianos podrán saber si realizaron la jugada ganadora del sorteo Sinuano de Día o Noche. Esta lotería es una de las más jugada en el país, por lo que se tiene registrado a una gran cantidad de personas a idiari.
Resultados del Sinuano Día y Noche del domingo 17 de agosto
Este domingo 17 de agosto del 2025, se llevará a cabo una nueva edición del Sinuano Día y Noche. Sigue EN VIVO, minuto a minuto, a través de Líbero, los resultados del sorteo de HOY.
¿A qué hora se juega el Sinuano?
Las personas que participen en el Sinuano Día y Noche, deben saber que se realiza de lunes a sábado a las 2:30 pm y las 10:30 pm, respectivamente. En tanto, los domingos y feriados, el horario nocturno cambia a las 8:30 p.m.
Premios del Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 17 de agosto
- Si el jugador acierta las cuatro cifras exactas, recibe un pago de 4.500 veces el valor invertido.
- Con tres cifras correctas, el premio equivale a 400 veces la inversión.
- Quienes acierten dos cifras reciben un retorno de 50 veces.
- Y con una sola cifra coincidente, el pago es de 5 veces lo jugado.
¿Dónde ver el sorteo Sinuano?
Para ver los resultados del Sinuano Día y Noche, solo tienes que sintonizar el canal de YouTube Record. Si buscas ver los números ganadores por internet, entonces debes visitar la web del Diario Líbero para enterarte todo en tiempo real.
