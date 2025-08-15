0

Resultados Sinuano Día y Noche, viernes 15 de agosto: números ganadores EN VIVO

Hoy como cada día se celebra el Sorteo Sinuano en sus ediciones Día y Noche. ¡No dejes de participar, ya que podrías ser el nuevo millonario en Colombia!

Daniel Robles
Sigue EN VIVO los resultados del Sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 15 de agosto en Colombia.
Sigue EN VIVO los resultados del Sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 15 de agosto en Colombia. | Foto: Daniel Robles Vives/Líbero
COMPARTIR

Para alegría de miles de colombianos, este viernes 15 de agosto se realizará una nueva edición del Sinuano Día y Noche. Si quieres conocer cuáles serán los últimos resultados de las dos ediciones, entonces tienes que revisar las próximas líneas. Recuerda que puedes ganar grandes premios si aciertas 4 números.

Sinuano Día y Noche en vivo HOY, 14 de agosto: revisa resultados

PUEDES VER: Resultado Sinuano Día y Noche del jueves 14 de agosto del 2025

Sinuano Día y Noche de HOY, 15 de agosto: resultados y números ganadores

07:39
15/8/2025

¡Bienvenidos!

Si estás a la espera de conocer los números ganadores del sorteo Sinuano, aquí podrás ser uno de los primeros en descubrirlos.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo colombiano se lleva a cabo dos veces al día, con el Sinuano Día a las 2:30 p.m. y el Sinuano Noche a las 10:30 p.m. Sin embargo, los domingos y días festivos, el sorteo nocturno se adelanta a las 8:30 p.m. Ten en cuenta ello por si quieres ser uno de los primeros en ver los resultados.

¿Cuáles son los premios que ofrece el Sinuano?

  • Acierto de cuatro cifras: el ganador recibe 4.500 veces lo apostado.
  • Tres cifras: el jugador recibe 400 veces lo apostado.
  • Dos cifras: pagan 50 veces lo apostado.
  • Una cifra: pagan cinco veces lo apostado.

¿Dónde ver el Sinuano Día y Noche EN VIVO?

Para conocer los resultados del Sinuano DÍA y NOCHE puedes sintonizar el canal oficial Telecaribe o visitar la página de YouTube de Resultados de Loterías y Chances en Colombia. Estos medios suelen ofrecer información actualizada y resultados confiables de los sorteos. Además, en esta nota, te daremos los resultados oficiales.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Horóscopo de HOY, viernes 15 de agosto | Tarot y predicciones de Josie Diez Canseco

  2. Resultados y jugada ganadora de La Tinka del miércoles 13 de agosto

  3. Palmeiras APLASTÓ 4-0 a Universitario por Libertadores: memes invaden las redes - GALERÍA

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano