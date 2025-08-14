Resultados Sinuano Día y Noche HOY, 14 de agosto: qué jugó y los números ganadores

Este jueves 14 de agosto se celebrará una nueva edición del sorteo Sinuano, una de las loterías más populares en Colombia, organizada por la Lotería de Córdoba. Si estás interesado en participar o conocer los resultados, esta nota te dejaremos desde los horarios hasta cómo reclamar los premios.

El juego ofrece a los colombianos dos emocionantes oportunidades diarias para ganar. Con ediciones en horario vespertino y nocturno, permite seleccionar números de hasta cuatro cifras y ofrece premios atractivos basados en múltiples condiciones de juego.

Este jueves 14 de agosto, el sorteo Sinuano Día se realizará a las 2:30 p.m., hora de Colombia, y el Sinuano Noche tendrá lugar a las 10:30 p.m., salvo que sea domingo o día festivo, caso en el que el horario nocturno se adelanta a las 8:30 p.m.

¿A qué hora se jugará Sinuano este jueves 14 de agosto?

Sinuano Día: 2:30 p.m. (colombiana).

Sinuano Noche: 10:30 p.m., horario habitual en jueves

¿Qué premios puedes ganar?

Cuatro cifras exactas (orden preciso): premio de 4 500 por la apuesta.

Cuatro cifras combinadas (cualquier orden): 208 por la apuesta.

Tres cifras exactas: 400 por la apuesta.

Tres cifras combinadas: 83 por la apuesta.

Dos cifras exactas: 50 por la apuesta.

Una cifra (última): 5 por la puesta.

¿Dónde ver la transmisión del sorteo?

Hay varias opciones para seguir el sorteo en vivo:

Canal regional Telecaribe (transmisión televisiva en Colombia).

Canales de YouTube autorizados, como el canal oficial de Loterías y Chances de Colombia o de Record

Medios en línea que realizan cobertura minuto a minuto.

¿Cómo participar en el sorteo?

Compra tu boleto físico en un punto autorizado por SuperGiros o en la Lotería de Córdoba.

También puedes participar en línea, a través de sitios web asociados o la plataforma de Record.

Elige un número de cuatro dígitos (cada uno entre 0 y 9).

Define si quieres jugar la modalidad “combinada” al momento de comprar.

Guarda bien tu boleto, ya que será clave para cobrar posibles premios.

¿Cómo reclamar el premio si resultas ganador?

Para cobrar el premio:

Presenta el boleto original, sin enmiendas o tachones.

Lleva tu documento de identidad.

Acude al punto de venta autorizado o agencia de la Lotería de Córdoba.

Reclama dentro del plazo: suele ser hasta 30 días después del sorteo.

¿El sorteo Sinuano se realiza todos los días?

Sí, los sorteos se realizan diariamente, incluyendo domingos y días festivos. Sin embargo, el horario nocturno cambia a las 8:30 p.m. en las respectivas jornadas.