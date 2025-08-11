0
Hoy como cada día del año se celebra el Sorteo Sinuano en sus ediciones Día y Noche. ¡No dejes de participar, ya que podrías ser el nuevo millonario en Colombia!

Daniel Robles
Conoce los resultados del Sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 11 de agosto.
Conoce los resultados del Sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 11 de agosto.
Para alegría de miles de colombianos, este lunes 11 de agosto se realizará una nueva edición del Sinuano Día y Noche. Si quieres conocer cuáles serán los últimos resultados de las dos ediciones, entonces tienes que revisar las próximas líneas. Recuerda que puedes ganar grandes premios si aciertas 4 números.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo colombiano se lleva a cabo dos veces al día, con el Sinuano Día a las 2:30 p.m. y el Sinuano Noche a las 10:30 p.m. Sin embargo, los domingos y días festivos, el sorteo nocturno se adelanta a las 8:30 p.m. Ten en cuenta ello por si quieres ser uno de los primeros en ver los resultados.

¿Dónde ver el Sinuano Día y Noche EN VIVO?

Para conocer los resultados del Sinuano DÍA y NOCHE puedes sintonizar el canal oficial Telecaribe o visitar la página de YouTube de Resultados de Loterías y Chances en Colombia. Estos medios suelen ofrecer información actualizada y resultados confiables de los sorteos. Además, en esta nota, te daremos los resultados oficiales.

¿Cuáles son los premios que ofrece el Sinuano?

  • Acierto de cuatro cifras: el ganador recibe 4.500 veces lo apostado.
  • Tres cifras: el jugador recibe 400 veces lo apostado.
  • Dos cifras: pagan 50 veces lo apostado.
  • Una cifra: pagan cinco veces lo apostado.
