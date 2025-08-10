Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 10 de agosto de 2025: horario y últimos resultados del chance

El Sinuano es una popular lotería colombiana que realiza sorteos dos veces al día: uno en la tarde y otro en la noche. Este domingo 10 de agosto, los aficionados tendrán la oportunidad de participar en ambos sorteos.

A continuación, te proporcionamos los detalles esenciales para que puedas participar y seguir el evento sin inconvenientes. ¡No pierdas la oportunidad de participar en el Sinuano este domingo 10 de agosto! Recuerda jugar con responsabilidad y verificar siempre tus números para no perderte de posibles premios.

Horarios de los sorteos

Sinuano Día: este sorteo se realiza todos los días, incluyendo los domingos, a las 1:00 p.m. (hora local).

Sinuano Noche: en los domingos, este sorteo se lleva a cabo a las 8:30 p.m. (hora local).

¿Cómo se juega al Sinuano?

Para participar en el Sinuano, debes seguir estos pasos:

Selecciona cuatro números: elige una combinación de cuatro dígitos entre el 0 y el 9.

Compra el boleto: adquiere tu boleto en un punto de venta autorizado. El costo de la apuesta es de 500 pesos colombianos.

Define tu modalidad de juego, ya que puedes optar por diferentes modalidades, como:

Superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Dos cifras: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra: acertar la última cifra.

Premios del Sinuano

Los premios varían según la modalidad y la cantidad de cifras acertadas:

Superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto otorga un premio de 4,500 veces el valor apostado.

Combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden otorga un premio de 208 veces el valor apostado.

Tres cifras exactas: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto otorga un premio de 400 veces el valor apostado.

Tres cifras combinadas: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden otorga un premio de 83 veces el valor apostado.

Dos cifras exactas: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto otorga un premio de 50 veces el valor apostado.

Una cifra exacta: acertar la última cifra otorga un premio de 5 veces el valor apostado.

¿Dónde comprar los boletos?

Los boletos del Sinuano están disponibles en puntos de venta autorizados en todo el país. Es importante adquirirlos en lugares oficiales para garantizar su validez.

¿Cómo reclamar un premio?

Si resultas ganador, sigue estos pasos:

Conserva tu boleto original: asegúrate de que esté debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Presenta tu documento de identidad: lleva tu documento de identidad original y una fotocopia legible del mismo.

Dirígete a un punto de venta autorizado: acude a cualquier establecimiento autorizado para reclamar tu premio.

Recuerda que los premios deben ser reclamados dentro de los 30 días siguientes a la fecha del sorteo. Después de ese plazo, los premios caducan.

¿Dónde ver el sorteo en vivo?

Los sorteos del Sinuano se transmiten en vivo a través de: