0

Sinuano Día y Noche hoy, viernes 8 de agosto | Resultados y a qué hora se juega el chance

Consulta los números ganadores, el plan de premios y descubre cómo participar en esta popular lotería colombiana. ¡Buena suerte!

Redacción Líbero Ocio
Checa los resultados y números ganadores del Sinuano Día y Noche de hoy, viernes 8 de agosto.
Checa los resultados y números ganadores del Sinuano Día y Noche de hoy, viernes 8 de agosto. | Composición: Libero.pe
COMPARTIR

El Sinuano llega hoy, viernes 8 de agosto, con sus dos sorteos: Sinuano Día y Sinuano Noche. A través de ellos, tienes la oportunidad de cambiar tu vida para siempre. ¿Quieres saber cómo se juega? ¿Dónde comprar los boletos? ¿A qué hora se transmite cada sorteo en Colombia? Aquí te contamos todos los detalles, incluyendo los últimos resultados.

Revisa los últimos resultados del Sinuano Día y Noche del jueves 7 de agosto.

PUEDES VER: Resultados Sinuano Día y Noche del jueves 7 de agosto

Sinuano de Día y Noche de HOY, viernes 8 de agosto: últimos resultados

07:26
8/8/2025

¡Bienvenidos!

HOY, viernes 8 de agosto, podrás conocer los números ganadores del sorteo Sinuano y descubrirás si eres uno de los afortunados.

¿Cómo jugó Sinuano el 7 de agosto?

  • Números ganadores del Sinuano Día: 7896-8.
  • Números ganadores del Sinuano Noche: 2294-3.

¿Cómo jugó Sinuano el 6 de agosto?

  • Números ganadores del Sinunao Día: 2483-6.
  • Números ganadores del Sinuano Noche: 4599-2.

¿A qué hora se juega el Sinuano hoy en vivo?

El sorteo del Sinuano se llevará a cabo hoy en dos horarios distintos, como es habitual. El primer sorteo, conocido como Sinuano Día, comenzará a las 2:30 p. m., brindando a los participantes una oportunidad temprana para probar su suerte. Más tarde, se realizará el segundo sorteo, denominado Sinuano Noche, el cual está programado para las 10:30 p. m., salvo en domingos o días festivos.

¿Cómo y dónde participar en el Sinuano?

Puedes adquirir tu billete en cualquier punto de venta autorizado del país, como loterías, tiendas o agentes oficiales. También tienes la opción de jugar en línea a través de plataformas digitales autorizadas, sin necesidad de salir de casa. En cuanto a la mecánica del juego, el apostador debe elegir una combinación de cuatro cifras con la que participará en el sorteo.

¿Cuánto se gana en la lotería Sinuano?

Ganas el premio mayor del Sinuano si los cuatro números que escogiste son los mismos y están en el mismo orden que los del resultado del sorteo. Además, hay estos premios secundarios:

Redacción Líbero Ocio
AUTOR: Redacción Líbero Ocio

Las publicaciones firmadas como "Redacción Líbero ocio" son elaboradas por nuestro equipo, bajo la supervisión del editor de la sección correspondiente de la marca.

Lo más visto

  1. Horóscopo de hoy, viernes 8 de agosto | Predicciones y tarot de Josie Diez Canseco

  2. Estos son los resultados del Sinuano Día y Noche, jueves 7 de agosto

  3. Resultados La Tinka del miércoles 6 de agosto | Números ganadores de la jugada ganadora, 'Sí o Sí y 'Boliyapa'

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano