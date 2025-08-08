Sinuano Día y Noche hoy, viernes 8 de agosto | Resultados y a qué hora se juega el chance

El Sinuano llega hoy, viernes 8 de agosto, con sus dos sorteos: Sinuano Día y Sinuano Noche. A través de ellos, tienes la oportunidad de cambiar tu vida para siempre. ¿Quieres saber cómo se juega? ¿Dónde comprar los boletos? ¿A qué hora se transmite cada sorteo en Colombia? Aquí te contamos todos los detalles, incluyendo los últimos resultados.

Sinuano de Día y Noche de HOY, viernes 8 de agosto: últimos resultados 07:26 ¡Bienvenidos! HOY, viernes 8 de agosto, podrás conocer los números ganadores del sorteo Sinuano y descubrirás si eres uno de los afortunados.

¿Cómo jugó Sinuano el 7 de agosto?

Números ganadores del Sinuano Día: 7896-8 .

. Números ganadores del Sinuano Noche: 2294-3.

¿Cómo jugó Sinuano el 6 de agosto?

Números ganadores del Sinunao Día: 2483-6 .

. Números ganadores del Sinuano Noche: 4599-2.

¿A qué hora se juega el Sinuano hoy en vivo?

El sorteo del Sinuano se llevará a cabo hoy en dos horarios distintos, como es habitual. El primer sorteo, conocido como Sinuano Día, comenzará a las 2:30 p. m., brindando a los participantes una oportunidad temprana para probar su suerte. Más tarde, se realizará el segundo sorteo, denominado Sinuano Noche, el cual está programado para las 10:30 p. m., salvo en domingos o días festivos.

¿Cómo y dónde participar en el Sinuano?

Puedes adquirir tu billete en cualquier punto de venta autorizado del país, como loterías, tiendas o agentes oficiales. También tienes la opción de jugar en línea a través de plataformas digitales autorizadas, sin necesidad de salir de casa. En cuanto a la mecánica del juego, el apostador debe elegir una combinación de cuatro cifras con la que participará en el sorteo.

¿Cuánto se gana en la lotería Sinuano?

Ganas el premio mayor del Sinuano si los cuatro números que escogiste son los mismos y están en el mismo orden que los del resultado del sorteo. Además, hay estos premios secundarios: