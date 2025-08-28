En los últimos meses se han reportado diversos alimentos y productos con contaminantes que ponen en riesgo la salud de los ciudadanos en Estados Unidos. Por ello, la FDA, entidad encargada de proteger la salud pública, supervisa cada artículo y comunicó que una empresa retiró voluntariamente del mercado sus productos destinados a animales.

No más comida para mascotas por tener bacterias

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó esta semana que Viva Raw LLC, con sede en Carolina del Norte, retiró voluntariamente de los supermercados dos lotes de alimentos para perros y gatos debido a la contaminación con bacterias que provocan Salmonella y Listeria monocytogenes.

Estos son los productos que se retiraron del mercado por afectar negativamente a las mascotas. Foto: FDA

La alerta de la agencia indicó que la distribución de estos productos se realizó entre el 2 de julio y el 21 de agosto de este año. Llegaron a consumidores de todo el país y estuvieron disponibles en distribuidoras minoristas de Nueva York, Illinois, Carolina del Sur, Florida, Kansas, California y Arizona.

Los lotes retirados corresponden al número 21495 (Viva carne molida de res para perros y Viva carne de res con pavo para cachorros) y al lote 21975 (Viva pollo molido para perros, Viva pollo troceado para perros, Viva pollo para gatos y Viva pollo puro). En caso de que una mascota haya consumido estos productos y presente síntomas de salmonela o listeria, se recomienda acudir de inmediato a un médico veterinario.

De acuerdo con estudios científicos, los animales que consumieron estos alimentos contaminados pueden presentar letargo o fiebre, diarrea con sangre, pérdida de apetito y dolor abdominal. Aunque externamente parezcan sanos, pueden transmitir la infección a otras mascotas o incluso a las personas.

Recomendaciones

Las personas que posean los productos de los lotes mencionados deben contactar a Viva Raw a través del correo info@vivarawpets.com para solicitar la devolución de su dinero. Además, se recomienda desechar los alimentos de forma segura, impedir el acceso de mascotas y menores de edad, y desinfectar los recipientes donde fueron almacenados.