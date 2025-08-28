- Hoy:
- Partidos de hoy
- River Plate vs. Unión
- Sorteo Champions League
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Alerta en Estados Unidos: retiran alimento para mascotas en locales minoristas de estos importantes estados
La Administración de Alimentos y Medicamentos anunció de manera oficial que la compañía retiro voluntariamente sus productos por contener contaminantes.
En los últimos meses se han reportado diversos alimentos y productos con contaminantes que ponen en riesgo la salud de los ciudadanos en Estados Unidos. Por ello, la FDA, entidad encargada de proteger la salud pública, supervisa cada artículo y comunicó que una empresa retiró voluntariamente del mercado sus productos destinados a animales.
PUEDES VER: Alerta a los consumidores en EE. UU.: retiran del mercado conocida marca de café por presencia de vidrio en su contenido
No más comida para mascotas por tener bacterias
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó esta semana que Viva Raw LLC, con sede en Carolina del Norte, retiró voluntariamente de los supermercados dos lotes de alimentos para perros y gatos debido a la contaminación con bacterias que provocan Salmonella y Listeria monocytogenes.Estos son los productos que se retiraron del mercado por afectar negativamente a las mascotas. Foto: FDA
La alerta de la agencia indicó que la distribución de estos productos se realizó entre el 2 de julio y el 21 de agosto de este año. Llegaron a consumidores de todo el país y estuvieron disponibles en distribuidoras minoristas de Nueva York, Illinois, Carolina del Sur, Florida, Kansas, California y Arizona.
Los lotes retirados corresponden al número 21495 (Viva carne molida de res para perros y Viva carne de res con pavo para cachorros) y al lote 21975 (Viva pollo molido para perros, Viva pollo troceado para perros, Viva pollo para gatos y Viva pollo puro). En caso de que una mascota haya consumido estos productos y presente síntomas de salmonela o listeria, se recomienda acudir de inmediato a un médico veterinario.
De acuerdo con estudios científicos, los animales que consumieron estos alimentos contaminados pueden presentar letargo o fiebre, diarrea con sangre, pérdida de apetito y dolor abdominal. Aunque externamente parezcan sanos, pueden transmitir la infección a otras mascotas o incluso a las personas.
Recomendaciones
Las personas que posean los productos de los lotes mencionados deben contactar a Viva Raw a través del correo info@vivarawpets.com para solicitar la devolución de su dinero. Además, se recomienda desechar los alimentos de forma segura, impedir el acceso de mascotas y menores de edad, y desinfectar los recipientes donde fueron almacenados.
- 1
Ojo, inmigrantes indocumentados: Este es el FUERTE mensaje de la Secretaria de Seguridad Nacional de los EE. UU., Kristi Noem
- 2
Alerta en Estados Unidos: región del oeste del país será impactada por un calor intenso, según meteorólogos
- 3
Venezuela da pésima noticia a Trump: Ministro de Defensa del país de Maduro envía contundente respuesta a las amenazas de EE. UU.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00