Fixture de la fase liga de Champions League 25-26

Alerta en Estados Unidos: retiran alimento para mascotas en locales minoristas de estos importantes estados

La Administración de Alimentos y Medicamentos anunció de manera oficial que la compañía retiro voluntariamente sus productos por contener contaminantes.

Miguel Reyes
Se sacó de las vitrinas de los locales comerciales comida para animales por tener bacterias infecciosas.
Se sacó de las vitrinas de los locales comerciales comida para animales por tener bacterias infecciosas.
En los últimos meses se han reportado diversos alimentos y productos con contaminantes que ponen en riesgo la salud de los ciudadanos en Estados Unidos. Por ello, la FDA, entidad encargada de proteger la salud pública, supervisa cada artículo y comunicó que una empresa retiró voluntariamente del mercado sus productos destinados a animales.

No más comida para mascotas por tener bacterias

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó esta semana que Viva Raw LLC, con sede en Carolina del Norte, retiró voluntariamente de los supermercados dos lotes de alimentos para perros y gatos debido a la contaminación con bacterias que provocan Salmonella y Listeria monocytogenes.

Estos son los productos que se retiraron del mercado por afectar negativamente a las mascotas. Foto: FDA

La alerta de la agencia indicó que la distribución de estos productos se realizó entre el 2 de julio y el 21 de agosto de este año. Llegaron a consumidores de todo el país y estuvieron disponibles en distribuidoras minoristas de Nueva York, Illinois, Carolina del Sur, Florida, Kansas, California y Arizona.

Los lotes retirados corresponden al número 21495 (Viva carne molida de res para perros y Viva carne de res con pavo para cachorros) y al lote 21975 (Viva pollo molido para perros, Viva pollo troceado para perros, Viva pollo para gatos y Viva pollo puro). En caso de que una mascota haya consumido estos productos y presente síntomas de salmonela o listeria, se recomienda acudir de inmediato a un médico veterinario.

De acuerdo con estudios científicos, los animales que consumieron estos alimentos contaminados pueden presentar letargo o fiebre, diarrea con sangre, pérdida de apetito y dolor abdominal. Aunque externamente parezcan sanos, pueden transmitir la infección a otras mascotas o incluso a las personas.

Recomendaciones

Las personas que posean los productos de los lotes mencionados deben contactar a Viva Raw a través del correo info@vivarawpets.com para solicitar la devolución de su dinero. Además, se recomienda desechar los alimentos de forma segura, impedir el acceso de mascotas y menores de edad, y desinfectar los recipientes donde fueron almacenados.

