Darwin Machís rompió su silencio y reveló si fichará por Alianza Lima: "No es..."

Antes de la fatídica noche en la que Alianza Lima se quedó sin opciones de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, Darwin Machís tenía todo arreglado con el cuadro blanquiazul para vestirse de azul y blanco. Sin embargo, en el camino se unió el América de Cali como uno de los clubes interesados en el jugador. Por ello, fue consultado y el venezolano rompió su silencio.

Darwin Machís reveló si jugará en Alianza Lima de cara al 2026

Mientras Machís celebraba que salió campeón de la Copa Venezuela, fue consultado por el medio 'Que golazo Vinotinto' sobre su permanencia en su actual club o si había decidido fichar por Alianza Lima o América de Cali, sus pretendientes en el mercado de fichajes.

Darwin Machís aclaró que es cierto que recibió propuestas formales para firmar por diversos clubes, entre ellos Alianza, pero que por el momento solo quiere celebrar el título conseguido en Venezuela y luego verá sobre su futuro.

"Ahora mismo tengo opciones de unos cuantos equipos, pero lo más importante es despejar un poco la mente, disfrutar este título con la familia y ya luego veremos en unos días qué es lo que pasa", reveló.

Luego, también dio declaraciones al medio 'El Mundo es un balón' y volvió a mencionar que si tiene ofertas para ir a jugar a diversos clubes, pero que ahorita solo está interesado en descansar y luego tomar una decisión. "No es un secreto que hay opciones, pero nos vamos a tomar unos días para decidir bien y ver qué es lo que pasa", continuó."

Las declaraciones de Darwin Machís revelan que tiene ofertas de diversos clubes, incluido Alianza Lima, pero aún no ha tomado una decisión definitiva. Por lo tanto, su futuro está en el aire y solo será cuestión de tiempo para saber si finalmente llegará a Lima para jugar con los blanquiazules en el 2026.