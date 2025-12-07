0
Alianza Lima no tuvo piedad tras humillar 9-1 a Universitario y sumó un nuevo título nacional

Alianza Lima demostró toda su jerarquía en el clásico tras humillar 9-1 a Universitario y se coronó campeón. Una grata noticia para el 'Pueblo Blanquiazul'

Jesús Yupanqui
Alianza Lima humilló 9-1 a Universitario y se coronó campeón.
Alianza Lima humilló 9-1 a Universitario y se coronó campeón. | FOTO: Composición Líbero
Alianza Lima trabaja por consolidarse como una de las instituciones más importantes del fútbol peruano. Por ello, entiende que es fundamental fortalecer sus divisiones menores, porque de ahí saldrán sus próximos talentos que llevarán el futuro del club.

El sábado 6 de diciembre se realizó el clásico entre Alianza Lima y Universitario por la Copa Federación Sub 17 en el Esther Grande de Bentín. Los dirigidos por Diego Ortiz demostraron toda su jerarquía tras golear 9-1 a su 'Compadre'.

Además, se coronaron campeones de la Capa Federación. Una alegría que fue resaltada por los hinchas íntimos en sus redes sociales, quienes indicaron que en la institución hay jugadores que en un futuro darán que hablar.

Alianza Lima

Alianza Lima goleó 9-1 a Universitario.

Diego Ortiz, entrenador de Alianza Lima, no ocultó su emoción por lograr este histórico resultado y recomendó a sus jóvenes dirigidos a seguir trabajando para cumplir con sus sueños.

"Valoren lo que se ha hecho. Valoren que siempre todo el año deben estar así, mantenerse. Porque el sueño de ustedes es llegar al fútbol profesional. No es fácil llegar en Alianza Lima, tienen que ser los mejores, tienen que tener actitud, alma de campeón, corazón, los que hacen un equipo. Esto ha salido adelante porque todos somos un equipo", expresó el DT.

Alianza Lima es campeón del Acumulado Copa Oro

Mediante sus redes sociales oficiales, Alianza Lima informó que tras salir campeón en la Sub 16, Sub17, Sub 15 y Sub 13, además de lograr el subcampeonato en la Sub 14, se coronaron los campeones acumulado Copa Oro 2025.

Alianza Lima

Alianza Lima es campeón del acumulado de la Copa Oro.

Una gran temporada para el cuadro blanquiazul en las divisiones menores. Demostraron superioridad en todas las categorías de la Copa Oro.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

