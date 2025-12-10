Ambos equipos chocan por lo que será el último partido de la Liga 1 2025. Cusco FC y Sporting Cristal definirán quién será Perú 2 en la próxima edición de la Copa Libertadores. El duelo de vuelta está programado para el día domingo 14 de diciembre, se jugará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Todo indica que será un partidazo.

¿Cuándo y dónde juega Cusco FC vs Sporting Cristal?

El partido de vuelta entre Cusco FC vs. Sporting Cristal se jugará el domingo 14 de diciembre. El recinto deportivo será el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, dónde los cuzqueños buscarán aprovechar su localía y la altura para quedarse con la llave ante el equipo celeste.

¿A qué hora se juega el Cusco FC vs. Sporting Cristal?

El partido de vuelta entre Cusco FC vs. Sporting Cristal se jugará a partir de las 18:00 horas locales. En esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas el último partido por la definición que otorga acceso directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026:

Perú, Ecuador y Colombia: 18:00 horas

Bolivia y Venezuela: 19:00 horas

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 20:00 horas

México: 17:00 horas

Estados Unidos: 18:00 horas (Washington, Miami y Nueva York) y 15:00 (Los Ángeles)

España: 00:00 horas (lunes 15 de diciembre)

¿Dónde ver el partido de vuelta de Cusco FC vs. Sporting Cristal?

La transmisión del partido entre Cusco FC y Sporting Cristal por la vuelta de los playoffs de la Liga 1 Perú 2025 se verá por L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX) mediante los operadores de Win TV, DirecTV y Claro. Si quieres verlo vía streaming, puedes hacerlo mediante el app de DGO.

Cusco FC vs. Sporting Cristal: entradas del partido de vuelta