Uribe sorprende con firme calificativo sobre Alianza tras dejarlos como Perú 4: "Un..."

Alianza Lima perdió ante Sporting Cristal por la vuelta de los playoffs de la Liga 1 y quedó sin opción de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Días después del partido disputado en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, Julio César Uribe se pronunció.

El director general de fútbol del club rimense analizó lo que fue el compromiso ante los blanquiazules que desató la desazón y molestia de sus hinchas. El ‘Diamante’ resaltó que la mejor manera de hablar fue en la cancha, superando el marcador adverso luego de unos días lleno de diferentes comentarios.

Julio César Uribe sorprende con firme mensaje tras el Sporting Cristal vs Alianza Lima

“La mejor manera de hablar, a veces, es el silencio. Todo lo que se pueda decir pierde consistencia cuando lo que se dijo no se consolida en el hecho. En ese sentido, nos hemos mantenido al margen de todo lo que ha estado aconteciendo en este segundo partido y hemos hecho un gran trabajo ante un gran rival como Alianza Lima”, dijo en entrevista con Exitosa Deportes.

En esa línea, el exfutbolista mencionó que todo el plantel nunca se sintió menos frente a Alianza Lima, pese a que se habló más de los ‘íntimos’ en los últimos días. Aunque dice respetar y entender debido a que es uno de los clubes más importantes del balompié nacional.

“Pero son dos grandes de la historia del fútbol peruano, no es uno solo, y se ha hablado más de Alianza y lo entendemos y respetamos, pero nosotros nunca nos sentimos menos y siempre quisimos alcanzar lo que en esta oportunidad hemos logrado. Tratar de llegar a ese Perú 2”, agregó.

Fecha de inicio de la Copa Libertadores 2026

De acuerdo al calendario establecido por la Conmebol, la Fase 1 de la Copa Libertadores se comenzará a jugar a partir del 4 de febrero. Asimismo, la fase de grupos debe iniciarse a partir del 7 de abril.