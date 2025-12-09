0
Pablo Ceppelini sorprende con fuerte mensaje sobre plantel de Alianza: "Tenemos..."

El volante Pablo Ceppelini se sinceró tras mal cierre con Alianza Lima y dejó un rotundo mensaje sobre la interna del plantel en la temporada.

Erickson Acuña
Pablo Ceppelini y su firme mensaje sobre Alianza Lima.
Pablo Ceppelini y su firme mensaje sobre Alianza Lima. | GLR | Composición: Líbero
Se terminó el 2025 para Alianza Lima sin haber logrado la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, al perder con Sporting Cristal. En ese contexto, diversas reacciones comenzaron en torno a la situación del conjunto blanquiazul y uno de los que se pronunció fue Pablo Ceppelini.

El volante uruguayo conversó con el programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes sobre lo que fue la temporada de los ‘íntimos’ en la Liga 1, en la que no pudieron conseguir el título nacional por tercer año consecutivo. Además de diferentes rumores que circularon sobre la interna del plantel.

¿Qué dijo Pablo Ceppelini sobre Alianza Lima?

“Tenemos el mejor plantel de la liga peruana, por lejos, y terminar cuartos es un fracaso. Creo que no se supo gestionar al equipo tanto en la Copa como en la liga local. Empezar desde la Fase 1 y llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores no es fácil”, dijo el futbolista. 

Pablo Ceppelini tiene claro que ser Perú 4 no es algo bueno para el club blanquiazul, contando con una de las plantillas más caras del campeonato local. Asimismo, se refirió a lo que fue la gran participación en la Copa Libertadores y Sudamericana que ilusionó a la hinchada. 

“Fue un año en el que no logramos los objetivos. En algún momento todos nos ilusionamos con la Copa Sudamericana, y ese fue el error: descuidamos el torneo local, que también era muy importante para nosotros”, agregó.

Pablo Ceppelini: valor en el mercado

De acuerdo a Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Pablo Ceppelini tiene un valor en el mercado actual de 250 mil €.

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

