Paulo de la Cruz impacta tras ser anunciado en tradicional club de la Liga 1 2026: "Nuestro '10'"

Paulo de la Cruz fue una de las grandes promesas que tuvo Universitario de Deportes. En los últimos años el volante adquirió una mayor experiencia en Atlético Grau, y ahora se confirmó que 'Canchita' firmó contrato con una emblemática escuadra donde afrontará la Liga 1 2026.

Paulo de la Cruz firmó contrato con icónico club de la Liga 1 2026

Con el objetivo de seguir haciendo historia en el balompié nacional, el mediocampista ofensivo decidió renovar su contrato con el cuadro 'Albo'. De esta forma, el también extremo izquierdo sumará su sexto año consecutivo en el elenco 'Blanco' luego de su llegada en la temporada 2021.

"¡Nuestro '10' se queda en Piura! Paulo de la Cruz, se queda en casa este 2026. ¡Vamos Grau!", escribieron los 'Académicos' en su cuenta oficial de Facebook.

Paulo de la Cruz firmó su renovación con Atlético Grau para el 2026

En lo que corresponde a la temporada 2025, 'Canchita' de la Cruz fue ratificado como titular indiscutible para el estratega argentino Ángel David Comizzo, a tal punto de disputar 27 compromisos entre la Liga 1 y Copa Conmebol Sudamericana 2025. Asimismo, tuvo la chance de anotar 2 goles y brindar una asistencia.

Con miras al 2026, el atacante nacional irá por su revancha, y tratará de mejorar su registro goleador, y es que como se recuerda, el futbolista de 26 años sobresalió en Universitario de Deportes por su versatilidad en ofensiva, buena técnica y definición.

Valor en el mercado de Paulo de la Cruz

Transfermarkt, portal que se especializa en el traspaso de jugadores en todo el mundo da cuenta que el valor de Paulo de la Cruz es de 450 mil euros en el mercado de pases. Esta cifra se mantiene desde el 2023.